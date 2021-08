Brock Lesnar a l’air plus déchiré que jamais avec un nouveau look ⋆ .

La légende de la WWE Brock Lesnar revient au SummerSlam 2021

Brock Lesnar est de retour à la WWE et il a l’air absolument déchiré.

The Beast Incarnate a fait une apparition choquante à la toute fin de SummerSlam samedi soir alors qu’il a stupéfié la foule de Las Vegas et a jeté son dévolu sur le champion universel Roman Reigns.

L’ancien champion du monde arborait également un look différent, apparaissant avec une barbe pleine et une queue de cheval tout en ayant l’air absolument déchiré – et en quelque sorte plus grand que jamais.

Brock a montré différents looks lors de rares apparitions publiques pendant le verrouillage, et il a clairement travaillé dur pour rester en pleine forme sur la base de ce retour.

Son retour et le fait que son attention soit clairement sur le chef tribal signifieront de grandes choses pour SmackDown avec la marque bleue qui bénéficiera à coup sûr de l’injection d’énergie et d’excitation.

Ce sera également fascinant de voir où se trouvent les loyautés de Paul Heyman.

Il y a quelques semaines, Brock a été vu sur une photo partagée par The Bearded Butchers – le duo de chasseurs et de cuisiniers Seth et Scott Perkins – après avoir filmé une vidéo sur leur chaîne YouTube et avait l’air très différent avec des cheveux plus longs et une barbiche.

Ils ont taquiné à l’époque: “Brock Lesnar revient avec un NOUVEAU LOOK et il traîne avec The Bearded Butchers! Vidéo Youtube complète à venir sur notre chaîne. (sic)’

Les fans de la WWE n’avaient pas vu Brock depuis longtemps, sa dernière apparition télévisée ayant eu lieu en avril 2020 lorsqu’il a perdu le championnat du monde contre Drew McIntyre dans l’événement principal de WrestleMania 36.

Depuis cette nuit-là, tout le monde réclamait un retour – mais les fans n’étaient pas trop sûrs de son nouveau look.

“Image maudite”, a simplement écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a demandé : « Est-ce réel ?

Alors qu’un autre fan l’a décrit comme « traumatisant », quelqu’un d’autre a comparé Brock à Buddy Murphy après que la star de la WWE récemment sortie s’est sérieusement renforcée après son récent départ.

Et un utilisateur de Twitter très imaginatif a plaisanté: “Il ressemble à un forgeron nain.”

