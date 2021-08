Brock Lesnar affronte Roman Reigns .

La bête incarnée est de retour et il veut le chef tribal (Photo: WWE)

WWE SummerSlam a été une nuit de grands moments alors que quatre titres ont changé de mains et Brock Lesnar est revenu affronter Roman Reigns quelques heures après le retour de Becky Lynch.

La bête incarnée a fait sentir sa présence à Las Vegas alors qu’il semblait être dans une forme incroyable alors qu’il se tenait face à son rival de longue date après que le chef tribal ait battu John Cena dans un classique de tous les temps.

Lesnar n’avait pas été vu à l’écran depuis qu’il avait perdu le championnat de la WWE contre Drew McIntyre à WrestleMania 36, ​​mais maintenant il vise Reigns et le titre universel.

Bien sûr, la ride supplémentaire est que l’ancien avocat de Brock, Paul Heyman, a changé d’allégeance l’été dernier et est aux côtés de Reigns depuis, donc les fans seront intrigués de voir comment les choses se déroulent.

Le retour de Lesnar a été le point d’exclamation d’une nuit empilée, mais ce qui ne peut être ignoré, c’est l’incroyable événement principal que Reigns et Cena ont livré avant que sa musique ne frappe.

Les fans mangeaient chaque chute, la star hollywoodienne poursuivant un 17e titre mondial record tandis que le chef de table avait juré de quitter la WWE s’il perdait.

En fin de compte, après avoir résisté à tant de punitions, une lance a posé Cena pour un compte de trois – et maintenant Reigns devra passer à autre chose et s’occuper de Lesnar.

La WWE a dû faire une déclaration ce soir, et elle l’a fait avec Becky Lynch qui a également fait son retour (plus de détails ci-dessous), et tout à coup, le paysage a changé de manière majeure.

Becky Lynch remporte l’or alors que quatre titres changent de mains

Le match d’ouverture a été un grand affrontement pour les titres par équipe de Raw alors que RK-Bro a éliminé AJ Styles et Omos pour remporter l’or alors que Randy Orton et Riddle ont montré une grande chimie en tant que partenaires.

Plus tard dans la soirée, les nouveaux champions ont rejoint Mario Lopez de Saved By The Bell dans les coulisses où l’Original Bro a taquiné une surprise pour Raw lundi.

Ensuite, Alexa Bliss a rapidement travaillé avec Eva Marie dans un match qui n’avait malheureusement pas assez de qualité sur le ring ou de folie surnaturelle pour bien fonctionner de toute façon.

Cependant, l’après-match l’a sauvé lorsque Doudrop s’est moqué de la défaite d’Eva, annonçant son mentor comme la perdante avant de mettre sa robe et de faire une impression exagérée.

Le troisième match a vu l’arrivée de Damian Priest alors que l’Archer of Infamy a battu Sheamus dans un match pour le titre des États-Unis très divertissant.

Le guerrier celtique pourrait s’opposer au fait que son adversaire retire son masque protecteur et expose son nez cassé, mais ce serait une bonne occasion de faire monter Sheamus sur la carte.

Nous avons vu des combinaisons de The Usos et Los Mysterious à de nombreuses reprises au cours des dernières semaines et des derniers mois, mais celle-ci a vraiment fonctionné alors que Jimmy et Jey Uso ont défendu avec succès leurs titres par équipe de SmackDown dans un affrontement divertissant avec le duo père/fils.

Après un intermède musical avec Rick Boogs – qui est très populaire auprès du public – interprétant la chanson thème de Shinsuke Nakamura pour présenter la championne IC – il était temps pour Bianca Belair de défendre le titre féminin de SmackDown.

Elle était censée affronter Sasha Banks comme annoncé, mais elle a été retirée à la dernière seconde, initialement remplacée par Carmella avant qu’une Becky Lynch de retour ne vienne prendre sa place et remporte l’or en quelques secondes.

D’un squash à l’autre – séparés par Gable Steveson et Tamyra Mensah-Stock en train de défiler – Drew McIntyre n’a fait qu’une bouchée de Jinder Mahal car le rythme semble un peu décalé à ce stade.

Avec deux heures de retard et quatre matchs à jouer, il semble déjà que le spectacle se déroulera bien au-delà de la barre des trois heures, mais les choses se sont améliorées avec le match pour le titre féminin de Raw alors que Charlotte Flair a fait sortir Nikki ASH pour reprendre la main.

C’était fantastique cloche à cloche avec Rhea Ripley plus que de faire sa part aussi, mais c’est la reine qui a réussi à remporter la victoire – le quatrième changement de championnat ce soir.

Ensuite, il y a eu un véritable match de rêve avec Edge faisant sortir Seth Rollins après un classique de tous les temps.

Les deux hommes portaient de grandes attentes, mais ils ont plus que livré, avec les fans déjà à bord alors que la superstar Rated R est sortie à la musique de Brood et à l’entrée avant de passer à son thème habituel.

Ensuite, les deux hommes ont organisé une masterclass en narration et en théâtre avant qu’Edge ne remporte une victoire massive.

Dans une pause de l’action dans le ring, John Morrison et The Miz sont descendus pour débuter leur énorme Drip Stick 2000, mais Xavier Woods l’avait attrapé et les avait trempés tous les deux dans un sketch idiot mais divertissant.

Le match pour le titre de la WWE entre Bobby Lashley et Goldberg a été une affaire percutante mais laborieuse qui a duré plus longtemps que certains auraient pu s’y attendre, le All Mighty ayant finalement gagné après que le challenger ait été incapable de se tenir debout.

Les fans ont applaudi chacun de ses mouvements – y compris le MVP s’impliquant pour l’aider à tricher – même si la fin est tombée un peu plate, mais il y avait plus à venir.

Le fils de Goldberg, Gage, a sauté la barrière et a tenté d’attaquer Lashley par derrière pour se faire lâcher avec un Hurt Lock, ce qui a conduit le Hall of Famer à se venger et à insister sur le fait qu’il « tuera » le champion de la WWE.

Résultats et notes de WWE SummerSlam

Titres bruts par équipe : RK-Bro a battu AJ Styles et Omos (c) (B) Alexa Bliss a épinglé Eva Marie (C-)

Titre des États-Unis: Damian Priest a vaincu Sheamus (c) (B+)

Titres par équipe de SmackDown Tag: Les Usos (c) battent Los Mysterios (B+)

Titre féminin de SmackDown: Becky Lynch détruit Bianca Belair (c) (B- pour tout le segment) Drew McIntyre bat Jinder Mahal (C+)

Titre féminin brut: Charlotte Flair bat Nikki ASH et Rhea Ripley (UNE-) Edge a fait taper Seth Rollins (A+)

Titre WWE: Bobby Lashley (c) a battu Goldberg par arrêt (C+)

Titre universel: Roman Reigns (c) a effectué le tombé sur John Cena (A+)

