Brock Lesnar défié par l’olympien Gable Steveson

Brock Lesnar est de retour à la WWE, signant un contrat d’un an et demi et pouvant comporter huit matches. Le contrat signalé a conduit le compte Twiter “Wrestling Should Be Fun” à poser la question de savoir à qui les fans veulent-ils que Lesnar affronte? Le lutteur olympique Gable Stevenson a vu le tweet et a répondu “MOI!”

Stevenson, 21 ans, vient de réaliser une sortie impressionnante aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, remportant la médaille d’or en lutte libre (125 kg). Plus tôt dans l’année, Stevenson a remporté le championnat de lutte de la division I de la NCAA au niveau des 285 livres. Selon Dave Meltzer du Wrestling Observer Newsletter, Stevenson a rencontré le président de la WWE Vince McMahon pendant le week-end SummerSlam. Il a également été signalé que Stevenson n’avait pas rencontré l’UFC car la promotion MMA ne l’avait pas poursuivi au même niveau à la WWE. Steveson a également exprimé son intérêt à participer à l’UFC.

MOI! https://t.co/5MBkDWh1B2 – Gable Steveson (@GableSteveson) 27 août 2021

Plus tôt ce mois-ci, Stevenson a évoqué la possibilité de rejoindre la WWE. “Si jamais je vais à la WWE, je serais un” Paul Heyman Guy “”, a déclaré Stevenson, selon Sports Illustrated. “Heyman est une légende. Nous serions deux personnes à faire de grandes choses, et ce serait une équipe difficile à battre. Et je connais Brock depuis que je suis au lycée. Il est là pour moi depuis longtemps, s’assurant que je fais les choses de la bonne façon et que je donne le meilleur de moi-même. “

Stevenson a ensuite révélé qu’il avait reçu le soutien de nombreuses statistiques de la WWE et de l’UFC. “La WWE a été si formidable avec moi”, a déclaré Steveson. “Triple H, Brock, Heyman, Ric Flair et tant d’autres ont été d’un grand soutien. Il en va de même des gens de l’UFC, comme Daniel Cormier, Jon Jones et Henry Cejudo, qui m’ont également envoyé des félicitations. Il a également déclaré que les équipes de la NFL l’avaient contacté. Tant de grandes organisations et équipes ont tendu la main. Un éclaireur des Bills, il y a un lien avec les Ravens. La médaille d’or olympique m’aide à voir le monde, donc ma prochaine étape va être une grande décision. Je vais décompresser maintenant et y réfléchir.

Stevenson contre Lesnar serait un match nul. Cependant, le premier match de Lesnar sera probablement contre Roman Reigns pour le championnat universel. Lesnar a fait un retour surprise à la fin de SummerSlam et a indiqué qu’il voulait le titre de Reigns. Il a ensuite donné un F5 à John Cena qui a perdu contre Reigns dans le main event.