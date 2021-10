Brock Lesnar détruit la lignée 10z virale

Lesnar a attaqué Reigns et The Bloodline (Photo: WWE)

WWE SmackDown a été une nuit mouvementée alors que les quatre premiers tours du repêchage ont été annoncés alors que Brock Lesnar continuait de cibler Roman Reigns et The Bloodline.

Les fans ont vu de grands mouvements avec Charlotte Flair, Bianca Belair, Drew McIntyre et Hit Row de NXT, tous des spectacles changeants, et l’action réelle plus que livrée pour en faire un spectacle divertissant.

Reigns – qui était le premier choix au repêchage de SmackDown, avec Charlotte Flair le rejoignant sur la marque bleue alors que Raw choisissait Big E et Bianca Belair – est sorti pour bien commencer le spectacle.

Il a exhorté la foule à le saluer avant de passer le micro à Paul Heyman, qui a vanté la victoire du Tribal Chief contre The Demon à Extreme Rules.

Il a tourné son attention vers Brock Lesnar, et la Bête incarnée s’est dirigée vers le ring et les choses ont rapidement dégénéré en une bagarre totale.

Il a abattu le champion universel avec un suplex avant de faire de même avec Jimmy et Jey Usos, étendant finalement les jumeaux avec des F5 et se tenant debout devant une foule chaude.

Plus tard, Lesnar a interrompu l’interview de Kayla Braxton avec Jeff Hardy pour révéler que grâce à Paul Heyman, il est un agent libre et peut aller où il veut dans le repêchage.

Pendant ce temps, Roman a ordonné à Heyman que son avocat spécial se rende à Raw lundi soir pour s’assurer que les Usos restent à SmackDown.

Il a dit à ses cousins ​​de ” le laisser pour mort ” s’il échouait, car il continue de se pencher sur le personnage du patron de la mafia de la meilleure des manières.

Choix de la WWE Draft Night 1

Premier tour: Roman Reigns (SmackDown), Big E (Raw), Charlotte Flair (SmackDown), Belair Belair (Raw)

Deuxième tour: Drew McIntyre (SmackDown), RK-Bro (Raw), The New Day (SmackDown), Edge (Raw)

Troisième tour: Happy Corbin et Madcap Moss (SmackDown), Nikki ASH et Rhea Ripley (Raw), Hit Row (SmackDown), Keith ‘Bearcat’ Lee (Raw)

Quatrième tour: Naomi (SmackDown), Rey et Dominik Mysterio (Raw), Jeff Hardy (SmackDown), Austin Theory (Raw)

Charlotte Flair attaque Sasha Banks après avoir battu Bianca Belair dans le match revanche de WrestleMania

Le premier match de la soirée a vu Happy Corbin – après avoir présenté le monde à son ami Madcap Moss – battre Kevin Owens relativement proprement, malgré une certaine distraction de Moss.

An End of Days, brillamment rebaptisé Happy Days par Michael Cole, à l’extérieur est venu après quelques interférences tandis qu’un autre dans le ring était suffisant pour la victoire.

Edge s’est rendu sur le ring après l’annonce de son déménagement à Raw, ne montrant malheureusement aucun signe de blessure malgré son étirement il y a quelques semaines à peine.

Rollins est allé chez Edge (Photo: WWE)

Après avoir abordé son changement de marque, il a défié Seth Rollins de sortir et de le forcer à prendre sa retraite, mais le méchant a plutôt révélé qu’il se trouvait à l’extérieur de la maison d’Edge en Caroline du Nord.

Il est entré et a commencé à se faire à la maison en se moquant de son rival, et a même menacé de rester la nuit.

Dans les coulisses, Edge a été vu en train d’essayer de mettre la main sur Beth Phoenix alors qu’il lui disait de sortir de la maison et de se rendre chez sa sœur, clairement effrayée pour la sécurité de sa famille.

Il a également déclaré que « Daniel et David » allaient traiter avec Seth, ce qui était une référence subtile à l’équipe de tag AEW FTR et à leurs vrais noms (Cash Wheeler et Dax Harwood respectivement), car ils sont des amis proches et vivent dans le même quartier.

Carmella protège son visage et attaque Liv Morgan (Photo: WWE)

Liv Morgan et Carmella n’ont pas vraiment eu de match car cette dernière a sorti un masque pour protéger son visage, puis a exposé sa rivale alors que la querelle grondait.

Il y a eu une excellente action par équipe de huit hommes alors qu’Alpha Academy (Chad Gable et Otis) a fait équipe avec les Dirty Dawgs (Dolph Ziggler et Robert Roode) dans un effort perdu contre The Street Profits (Montez Ford et Angelo Dawkins) et The New Day’s Kofi Kingston et Xavier Woods.

C’était exactement ce qu’il devait être et a donné à New Day une solide victoire juste après avoir été repêché à SmackDown.

Enfin, l’événement principal était un match revanche de WrestleMania 37 alors que Bianca Belair et Sasha Banks se sont battus avec Becky Lynch pour les commentaires.

Le match était fantastique, le Legit Boss remportant une victoire après que The Man ait fait trébucher l’EST de la WWE.

Il y avait plus à venir cependant, avec Charlotte Flair présentant Banks et Belair avant qu’elle et Becky ne posent avec leurs titres respectifs pour mettre fin au spectacle.

* WWE SmackDown est diffusé le vendredi à 1h du matin sur BT Sport 1. Les billets sont disponibles dès maintenant pour les derniers spectacles WWE Live UK de 2021 alors que la société revient en novembre pour une série de huit dates.

Résultats et notes de WWE SmackDown

Happy Corbin a effectué le tombé sur Kevin Owens (B-) Liv Morgan contre Carmella s’est soldé par un non-concours (C-) The Street Profits et The New Day ont vaincu Alpha Academy et Dirty Dawgs (B) Sasha Banks a battu Bianca Belair (UNE-)

