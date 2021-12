Brock Pierce prédit que le Bitcoin atteindra 200 000 $ en 2022

Brock Pierce, l’une des personnes les plus riches de l’espace crypto, estime que Bitcoin (BTC / USD) dépassera les 100 000 $ (74 195,50 livres) et atteindra peut-être même 200 000 dollars (148 391 livres) en 2022. Il a fait cette prédiction lors d’une récente interview. avec Fox Business. Bien que Pierce pense que BTC pourrait atteindre le prix précédent, il affirme qu’il ne tiendrait pas à ce niveau car il corrigerait probablement à la baisse.

Dans l’interview, Pierce, qui est également le président de la Fondation Bitcoin, a parlé des performances du BTC au cours du mois dernier, affirmant que les gens aiment spéculer, déclarant qu’ils ont des réponses, mais en vérité, le marché du BTC est volatil. Selon lui, la mauvaise performance de BTC en décembre est le résultat de multiples événements.

Alors que de nombreuses personnes affirment que la variante Omicron de COVID-19 démarre et stimule le marché baissier actuel, Pierce a adopté une approche plus technique, affirmant que le prix du BTC a baissé car le marché compte plus de vendeurs que d’acheteurs. Il a admis que certains investisseurs injectant leurs fonds dans d’autres crypto-monnaies étaient l’une des raisons des mauvaises performances de BTC.

Cependant, il pense que d’autres devises qui détournent l’attention de BTC sont vitales pour le marché. En forant, les altcoins aident à développer l’idée du Bitcoin. Il a noté que BTC est une réserve de valeur numérique, tandis qu’Ethereum a l’intention de créer des contrats programmables. Étant donné que chaque projet est différent, Pierce pense que l’espace crypto est comme l’Internet de 1999.

Bien qu’il pense que la plupart des projets ne survivront pas, Pierce affirme que l’espace crypto aura plusieurs gagnants, comme la façon dont Amazon, Google et eBay ont sécurisé leurs places sur Internet.

Les chiens de garde doivent analyser et comprendre les crypto-monnaies avant de réguler l’espace.

S’exprimant sur la réglementation de la cryptographie, Pierce a exhorté les régulateurs et les législateurs à rechercher l’espace et à se familiariser avec avant de faire des propositions qui pourraient affecter l’avenir collectif des États-Unis. à l’inclusion financière, la propriété de BTC est plus concentrée que la propriété du dollar.

Bien qu’il pense que BTC encourage effectivement une plus grande inclusion financière, Pierce a convenu que la propriété de BTC est concentrée parce que les premiers utilisateurs comme lui ont beaucoup de richesse BTC. Il a ajouté qu’il s’agit d’une préoccupation viable car elle interfère avec la création d’un monde dans lequel la richesse est largement distribuée.

Contrairement aux autres partisans du BTC, Pierce a convenu que le BTC est un actif risqué. Selon lui, BTC est une réserve de valeur, mais pas une couverture contre l’inflation comme l’or et l’immobilier. Cependant, il présente un profil de rentabilité intéressant par rapport aux actifs précédents. Partageant ce qu’il pense portera BTC au-delà de 100 000 $ (74 195,50 £), Pierce a déclaré l’incertitude financière dans le système financier au sens large.

Le post Brock Pierce prédit que le Bitcoin passera à 200 000 $ en 2022 est apparu en premier sur Invezz.