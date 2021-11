Brock Pierce revient en politique et pourrait se présenter au Sénat américain

Après l’échec de la candidature présidentielle américaine, l’entrepreneur en cryptographie Brock Pierce a déclaré qu’il revenait en politique et a rempli une « déclaration d’organisation » avec la Commission électorale fédérale américaine.

Dans une publication sur Instagram, Pierce a déclaré qu’il envisageait de se présenter au siège du sénateur à la retraite du Vermont Patrick Leahy (D) et que le dépôt lui permet de commencer à collecter des fonds pour la campagne. Le co-fondateur de la société de logiciels blockchain Block.One a annoncé une présidentielle a présenté sa candidature en juillet de l’année dernière en tant qu’indépendant, mais a manqué les délais de dépôt dans plusieurs États pour inscrire son nom sur le bulletin de vote. Il a également participé à un rassemblement électoral en septembre 2020 dans le cadre d’un procès alléguant une fraude en valeurs mobilières. Pierce a également cofondé d’autres projets de cryptographie, notamment stablecoin tether (à l’origine appelé Realcoin) et Blockchain Capital, une société de capital-risque. En tant qu’enfant acteur, Pierce est apparu dans plusieurs films de Disney, dont « The Mighty Ducks » et « First Kid ».

