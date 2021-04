BROCKHAMPTON a donné aux fans une performance cinématographique

Le 9 avril, BROCKHAMPTON a interprété un «moment» en direct, Live from The Chapel, aux studios Shangri-La de Rick Rubin à Malibu. Le groupe a interprété des morceaux de leur nouvel album, ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE. Le “ moment ” ressemblait plus à regarder un film qu’à n’importe quel livestream régulier par la façon dont le groupe décrivait une scène spécifique pour correspondre à chaque morceau joué.

BROCKHAMPTON a sorti son nouvel album la veille de la diffusion en direct. Cela a permis aux fans d’entendre les nouveaux morceaux et d’être encore plus enthousiastes à l’idée d’écouter la nouvelle musique en direct. Les morceaux de ROADRUNNER avaient un nouveau son pour le groupe avec des fonctionnalités invitées spéciales de Baird, A $ AP Rocky, A $ AP Ferg, Danny Brown, etc. Les billets pour Live from The Chapel étaient au prix de 15 $, hors frais de service.

Le spectacle a débuté avec un visage d’ours assis sur un cheval blanc effectuant une reprise de «You’ve Got A Friend» de James Taylor alors que la caméra se déplaçait lentement pour montrer le groupe et la chorale qui l’accompagnait. Il était évident à partir de ce moment que la production de Moment House allait faire de cette performance de BROCKHAMPTON beaucoup plus que votre diffusion en direct moyenne.

Kevin Abstract, un membre fondateur de BROCKHAMPTON, a tweeté qu’ils avaient tourné le spectacle avec des objectifs anamorphiques sur une caméra Alexa Mini. La façon dont il a été filmé a donné aux téléspectateurs l’impression de regarder un film. Chaque performance pendant le spectacle pourrait être considérée comme des vidéos musicales uniques pour chaque piste.

Après la reprise au rythme lent, Kevin Abstract est sorti sur une scène séparée, amplifiant complètement l’énergie avec «Buzzcut». Le travail de la caméra passait d’un angle à l’autre, donnant cette sensation de rebond avec la chanson. Comme Danny Brown n’était pas là pour jouer avec le groupe, Dom McLennon de BROCKHAMPTON a interprété son propre couplet. Dès le départ, le groupe était en phase avec les mouvements de chacun et était prêt à revenir en live. JOBA a refroidi la piste avec ses riffs haut de gamme menant à «Chain On», où l’invité spécial JPEGMAFIA est venu jouer avec le groupe.

JPEGMAFIA n’était pas le seul invité spécial à se produire avec le groupe. SoGone SoFlexy est sorti pour exécuter «Windows», la scène étant désormais entièrement remplie. Suite à cette performance, une forte influence sur les nouveaux sons de l’album, l’invité spécial Baird est sorti pour son couplet sur «Old News».

Après avoir interprété quelques nouveaux morceaux, les fans du chat ont été enthousiasmés lorsqu’ils ont commencé à interpréter une chanson classique de leur album SATURATION III, “Bleach”. À partir de ce moment, il y a eu un mélange de performances entre les nouveaux morceaux de ROADRUNNER et les morceaux populaires de leurs albums précédents SATURATION II et GINGER.

Changement d’étape à nouveau, JOBA a commencé à interpréter «The Light». La première moitié du morceau était un solo jusqu’à ce que Kevin revienne pour interpréter son propre morceau inédit, «Texas Watchin ‘Me». Chacun des morceaux avait des fans louant les deux dans le chat en direct.

Mon préféré de la série était quand Kevin Abstract, JOBA et Matt Champion jouaient avec le groupe sur le refrain «Chain On», et Merlyn Wood est venu pour un freestyle. Les téléspectateurs ont eu la chance de les voir s’amuser et rire les uns avec les autres sur scène, presque comme si nous étions là-bas à Malibu pour en faire l’expérience en personne.

Avec quelques changements supplémentaires de “When I Ball” et “Don’t Shoot Up The Party”, ils ont clôturé le spectacle avec une performance puissante de “The Light PT”. II. » La piste reflète les expériences individuelles de la vie et des luttes personnelles de JOBA et de Kevin.

Il était difficile de ne pas ressentir leurs émotions au cours de chacun de leurs couplets et d’entendre comment ils présentent sublimement leurs réalités dans leur musique. On pouvait dire de toute leur énergie qu’ils étaient plus que prêts à revenir sur scène tout au long du spectacle. L’énergie du groupe a permis de s’engager facilement dans les performances et de chanter sur leurs morceaux, en voulant faire correspondre votre énergie avec elles. Voir le groupe interpréter parfaitement chaque morceau aurait envie de revenir bientôt à un spectacle de musique live.

La semaine dernière, Kevin avait fait savoir aux fans qu’il ne restait plus que deux albums au groupe à sortir avant leur séparation. Avec ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE, il en reste un pour BROCKHAMPTON qui sortira plus tard cette année.

Live from The Chapel, BROCKHAMPTON Setlist:

Vous avez un ami (couverture)

Buzzcut (feat. Danny Brown)

Chain On (feat. JPEGMAFIA)

Windows (avec SoGone SoFlexy)

Old News (feat. Baird)

Bankroll (feat. A $ AP Rocky et A $ AP Ferg)

Eau de Javel

Garçon au revoir

Gommeux

La lumière

Texas Watchin ‘Me (Kevin Abstract Track inédit)

Chaîne en freestyle

Quelle est l’occasion?

Du sucre

Je vais t’emmener

Pressure / Bow Wow (feat. Ssgkobe)

Compte sur moi

Sexe

Pas de halo

Quand je joue

Ne tirez pas sur la fête

Le Light PT. II