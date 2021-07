Brody Jenner qualifie la grossesse de Kaitlynn Carter de « nuisible »

Brody Jenner n’était pas content de la façon dont il a découvert que son ex Kaitlynn Carter attendait son premier enfant. Carter a annoncé le mois dernier qu’elle et son petit ami Kristopher Brock attendaient leur premier enfant ensemble plus tôt ce mois-ci. Au cours de l’épisode de mercredi de The Hills: New Beginnings, Jenner a révélé qu’il n’avait découvert la nouvelle du bébé que par l’intermédiaire de ses autres co-stars.

“Bien sûr, c’est blessant de voir toutes ces autres personnes qui semblent savoir qu’elle est enceinte et pas moi”, a déclaré Jenner à la caméra, rapporte Entertainment Tonight. “Un bébé était une si grande partie de notre relation et de notre conversation. Je n’ai pas besoin d’être le premier à savoir mais je pense que je devrais être dans le top 10.”

On dirait que cette convo est ~*à suivre*~…#TheHills pic.twitter.com/N1oc4AnFgo – Les collines (@thehills) 29 juillet 2021

Pendant ce temps, Carter a été montrée en train de dire à ses amis qu’il était difficile de dire à Jenner. Elle a qualifié cela de “grand pas” à partager avec n’importe qui, ajoutant que cela “ressemblait à un dernier clou dans le cercueil” de leur relation. Les téléspectateurs verront plus de la conversation se dérouler dans l’épisode du 4 août à 21 h HE sur MTV.

Carter et Jenner entretenaient une relation à long terme, Jenner ayant fait leur demande en 2016. Ils se sont mariés à Bali en 2018, mais ils ont révélé plus tard que leur mariage n’avait jamais été légalisé aux États-Unis. Ils se sont séparés en août 2019, juste avant que Carter ne commence une courte -relation vécue avec Miley Cyrus. “J’ai l’impression qu’au cours de notre rupture, il y a eu tellement de spéculations sur les raisons de notre rupture”, a déclaré Carter dans un épisode précédent de New Beginnings Saison 2. “Nous n’en avons jamais parlé publiquement, à part ” Nous ne faisions pas la queue. Les choses n’allaient pas bien.'”

Carter a annoncé sa grossesse le 17 juin, lorsqu’elle a partagé une photo de l’Esperanza, Auberge Resorts Collection à Cabo, au Mexique. La photo ne montrait que les ombres de Brock et Carter contre un mur, mettant en évidence le baby bump de Carter. Depuis lors, Carter a partagé de nombreuses autres photos sur Instagram qui mettent en valeur son baby bump.

Après l’annonce, une source a déclaré à Entertainment Tonight que Carter et Broke étaient “plus excités” à propos de sa grossesse. Le voyage au Mexique était prévu comme une babymoon, a révélé la source. “Ils voulaient faire quelque chose de très spécial juste eux deux avant de rendre la nouvelle publique”, a déclaré la source. “Elle est obsédée par le spa à Esperanza et voulait passer un couple [of] jours à se chouchouter.”

Lors d’un arrêt sur le podcast Hillscast le mois dernier, Carter a déclaré qu’elle avait commencé à parler avec Brock de la possibilité de fonder une famille au début de leur relation d’un an. Brock a un fils de 6 ans issu d’une relation précédente. “C’est quelque chose que je voulais depuis si longtemps, que lorsque j’ai découvert que j’étais en fait enceinte, j’ai été vraiment surprise, dans le bon sens bien sûr”, a-t-elle déclaré à propos du moment où elle a appris qu’elle allait être mère, rapporte GENS. “Il m’a fallu un certain temps pour vraiment l’absorber. Je suis juste vraiment excité.”