Brody Jenner réagit à la grossesse de son ex-femme Kaitlynn Carter

Si vous vous demandez ce que l’ex-mari de Kaitlynn Carter, Brody Jenner, pense de sa grossesse, la réponse est… La réaction de Brody a été commodément filmée pour l’épisode de cette semaine de The Hills: New Beginnings, et il a mentionné qu’il était blessé de ne pas faire partie du “top 10” des personnes à découvrir que son ex était enceinte. Ce qui… je veux dire… d’accord.

“Bien sûr, c’est blessant de voir toutes ces autres personnes qui semblent savoir qu’elle est enceinte et pas moi”, a déclaré Brody à la caméra, selon Entertainment Tonight. “Un bébé était une si grande partie de notre relation et de notre conversation. Je n’ai pas besoin d’être le premier à savoir mais je pense que je devrais être dans le top 10.”

Pendant ce temps, Kaitlynn a déclaré que parler de sa grossesse à Brody “est juste une grande chose à partager avec quelqu’un. C’est comme un dernier clou dans le cercueil.”

Pour rappel, Kaitlynn et Brody ont rompu en 2019, environ un an après leur mariage. Ou plutôt, leur “mariage”, puisque comme Brody l’a dit à Spencer Pratt dans l’émission, ce n’était pas légal.

“Nous avons rencontré des avocats et des trucs comme ça deux semaines avant de partir pour l’Indonésie, nous sommes allés nous marier en Indonésie, et depuis lors, nous avons tous les deux été incroyablement occupés”, expliquait-il à l’époque. sur le point d’aller le faire dans tout le palais de justice ou de quelque manière que ce soit, nous allons décider de nous marier légalement. Comme je l’ai dit, que vous le mettiez sur un morceau de papier ou que vous fassiez juste une fête en Indonésie, nous sommes mariés et c’est ma femme et je l’aime à en mourir …. Nous devons juste régler certaines choses . “

Kaitlynn et son petit ami actuel, Kristopher Brock, se fréquentent depuis 2020 et ont annoncé la nouvelle qu’ils attendaient en juin avec un joli post Insta de l’ombre de Kaitlynn avec une bosse :

Félicitations à ces deux-là !

