Broken Arrow essaie à nouveau tout le RTS moderne sur PC

Image : Flèche brisée

Le genre RTS tel que nous le connaissons, ou du moins la perception populaire de celui-ci, est dominé par ses efforts les plus traditionnels, le genre d’approche de construction de base puis de précipitation observée dans tout, de Command & Conquer à StarCraft. Ce n’est pas la seule façon de jouer à un RTS, cependant.

Il existe des jeux comme Company of Heroes qui essaient les choses un peu différemment, en mettant davantage l’accent sur le combat que sur les ressources. Et puis il y a des jeux comme World in Conflict (RIP) et Wargame, qui se moquent complètement des cristaux ou des bases, et veulent juste vous donner la sensation de contrôler un tas d’unités dans des engagements tactiques en temps réel.

Ces jeux ont tendance à être moins populaires que leurs camarades de genre plus réussis, en partie parce qu’ils finissent par être plus difficiles à jouer, mais aussi parce qu’ils finissent par s’adresser davantage aux wargamers sérieux qu’aux amateurs de RTS occasionnels, et peuvent être plus difficiles à jouer grâce au les exigences qu’ils imposent au joueur (contrôler l’infanterie, les blindés et les unités aériennes en même temps est un casse-tête !). Ce qui explique probablement pourquoi World in Conflict n’existe même plus, et pourquoi Wargame n’est pas exactement un nom familier.

Voici cependant Broken Arrow pour tout réessayer. Venant sur PC, il vient de Slitherine, un éditeur spécialisé dans les jeux de stratégie/wargames, alors ne vous attendez pas à une grande expérience cinématographique et cinématique comme World in Conflict. Cependant, ce que Broken Arrow essaie clairement de faire, c’est d’avoir une bonne expérience tactique, ce qu’elle montre dans cette vidéo de gameplay ci-dessous, soulignant comment les mouvements et les opérations interarmes fonctionneront dans le jeu :

Si vous préférez regarder une version de 11 minutes de la même action, qui montre toutes les unités se déplaçant vers leurs positions en temps réel, vous pouvez le voir ici :

Je suis excité pour ça ! J’ai l’impression que ce genre de jeux – et je vais compter Steel Division dans leurs rangs en termes de gameplay, sinon de décor – ont toujours tant promis mais ont échoué dans leur exécution, qui a tendance à être trop mouvementée pour laisser le joueur ait toujours le contrôle total du champ de bataille. Ce qui pourrait être une représentation précise du chaos de la guerre, bien sûr, mais ce sont des jeux vidéo, et je veux ce contrôle, merci beaucoup.