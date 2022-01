« Broken » John Stamos rend hommage à son ami proche Bob Saget

John Stamos a partagé un hommage touchant à Bob saget après la mort de son ami de longue date et ancienne co-star à l’âge de 65 ans.

Le défunt comédien et acteur, qui a joué Danny Tanner dans Full House et la récente série de suites Fuller House, a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Orlando, en Floride, le dimanche 9 janvier. La cause de sa mort, survenue au cours de sa récente tournée de comédie stand-up, n’a pas été rendu public.

« Je suis brisé. Je suis vidé. Je suis en état de choc complet et total », a écrit Stamos, 58 ans, sur Twitter. « Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement Bobby. »

Sur Full House, diffusé entre 1987 et 1995, et Fuller House, diffusé sur Netflix entre 2015 et 2020, Stamos a joué le beau-frère du père célibataire Tanner, Oncle Jesse.

Sur la sitcom originale, avec Dave Coulierle personnage de – leur colocataire Oncle Joey, ils ont tous élevé les trois filles de Tanner, interprétées par Candace cameron bure, Jodie chérie et des jumeaux Ashley Olsen et Mary-Kate Olsen. Toutes sauf les deux dernières stars ont repris leurs rôles sur Fuller House, qui était centré sur Bure, Sweetin et un autre ancien de Full House. Andréa Barbierles personnages de.