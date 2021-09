Broken TRS-80 Text Adventure Game corrigé après 40 ans

Au début des années 80, lorsque les jeux informatiques étaient souvent distribués sous forme de lignes de code que vous deviez saisir vous-même, Harry McCracken, un adolescent amateur de TRS-80 et futur éditeur de technologie de Fast Company, avait publié une aventure textuelle intitulée Arctic Adventure dans The Captain ’80. Livre des aventures de base. Tel que publié, le code du jeu était cassé. Quarante ans plus tard, McCracken l’a finalement réparé.

Les premiers magazines informatiques regorgeaient de pages de code que les passionnés de PC désireux de saisir et de manipuler. Je me souviens avoir passé des heures en tant que préadolescent assis devant l’ordinateur de mon père, à chercher et à picorer partout sur le clavier alors que j’entrais le code BASIC de quelqu’un d’autre. Une fois que tout le code était entré, j’avais soit un jeu à jouer, soit plusieurs heures de plus à étudier le code pour voir ce que j’avais mal entré. C’était l’époque.

Comme indiqué sur le site Web qu’il a créé à propos de sa saga Arctic Adventure, le jeune McCracken était au lycée lorsqu’il a écrit son jeu d’aventure sur le thème de l’Arctique, a rapporté PC Gamer. Inspiré par le travail du légendaire développeur de jeux d’aventure Scott Adams, McCracken a créé un jeu de survie qui demandait au joueur de retourner à sa base avant de succomber au rude environnement arctique. Il n’avait aucune connaissance de l’Arctique et n’a fait absolument aucune recherche, mais ça va. Ce n’est pas comme si quelqu’un allait vérifier les faits sur Wikipédia.

Le jeu a été publié, McCracken a été payé et il a ensuite créé quelques autres jeux avant de se concentrer sur l’écriture créative. Les seuls commentaires qu’il a reçus à propos d’Arctic Adventure provenaient d’une personne impliquée dans la société de logiciels appartenant à l’éditeur du livre, Bob “Captain 80” Liddil, lui disant que le jeu ne fonctionnait pas.

G/O Media peut toucher une commission

N’ayant jamais reçu de copie du livre dans lequel son code a été publié et n’ayant pas conservé de copie du code pour lui-même, McCracken a passé les quatre décennies suivantes à faire des choses non liées à l’aventure arctique.

Grâce aux archivistes d’Internet, cependant, il a récemment acquis une copie du Captain ’80 Book of Basic Adventures, et avec l’aide d’un émulateur TRS-80 pour son iPad, a réussi à taper son code et à lancer le jeu. Seulement, il ne fonctionnait pas tout à fait.

Après cinq ou six sessions de dactylographie fastidieuses sur mon iPad, j’ai fait restaurer Arctic Adventure sous forme numérique. C’est à ce moment-là que j’ai fait une découverte alarmante : comme indiqué dans le livre Captain ’80, le jeu n’était pas seulement impossible à gagner, mais aussi injouable. Il s’est avéré qu’il y avait une faute de frappe de 1981 qui consistait en un seul “0” manquant dans une chaîne de caractères. C’était un problème si fondamental qu’il rendait la maîtrise de la langue anglaise du jeu inutilisable. Vous ne pouviez pas OBTENIR LA PELLE, encore moins terminer l’aventure (le but est de retourner à votre base).

McCracken n’a aucune idée de la façon dont la faute de frappe s’est produite. C’est peut-être quelque chose qu’il a fait que les éditeurs de livres n’ont pas compris. C’était peut-être une erreur d’impression. Quoi qu’il en soit, cela n’a plus d’importance maintenant. Arctic Adventure est restauré et jouable dans votre navigateur Web via un émulateur TRS-80 basé sur un navigateur sur le site Web de McCracken. Je l’ai testé moi-même et j’ai pu en effet GET PELLE, GET MANTEAU, PORTER MANTEAU et SORTIR, en sortant de mon igloo de départ et en plongeant tête baissée dans la nature sauvage de l’Arctique.

L’aventure recommence. Capture d’écran : Harry McCracken

Quelqu’un d’autre a des frissons ?