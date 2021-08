Bromell cherche à remplacer Bolt sur le podium olympique du 100 mètres

in

Il y aura un nouvel homme le plus rapide des Jeux olympiques couronné dimanche lorsque le 100 mètres sera couru sans Usain Bolt en finale pour la première fois depuis 2008.

Le favori pour remporter l’or est le sprinter américain Trayvon Bromell, un joueur de 26 ans originaire de St. Petersburg, en Floride. La course est l’événement phare des Jeux olympiques et clôt une soirée bien remplie au stade olympique.

La nouvelle championne olympique du concours multiple Sunisa Lee cherchera à ajouter à sa récolte de médailles lors de la finale des barres asymétriques, tandis que les Américaines Jade Carey et MyKayla Skinner sont des menaces de médailles lors de la finale du saut de cheval.

Voici quelques choses à regarder (toutes les heures de l’Est) :

PISTE DE COURSE

Il y aura un nouveau médaillé d’or dans la course phare des Jeux olympiques et ce sera peut-être un Américain qui reprendra la place laissée libre par la retraite d’Usain Bolt.

Bolt a remporté trois médailles d’or consécutives au 100 mètres masculin, mais il a maintenant évolué dans sa vie et il y a une ouverture pour une nouvelle star. Trayvon Bromell n’a pas le même fanfaron que Bolt, mais il a de la vitesse.

Le joueur de 26 ans originaire de Floride est un sprinteur sans prétention dans une épreuve de showman. Bromell est le favori de la course pour la médaille d’or de dimanche. Il sera défié par son coéquipier Ronnie Baker, Andre De Grasse du Canada et Akani Simbine d’Afrique du Sud.

Bromell a remporté les essais olympiques américains et a également le meilleur temps de 2021, à 9,77 secondes. Les paris sportifs pensent que Bromell gagnera et qu’il est le favori à égalité pour l’or.

Le stade olympique sera la pièce maîtresse de la couverture des Jeux de Tokyo dimanche soir, avec des médailles qui seront également remises au 100 mètres haies femmes et au saut en longueur hommes. La couverture aux heures de grande écoute de NBC débutera à 19 h et comprendra également la finale du tremplin féminin en plongeon et un match éliminatoire en volleyball de plage féminin.

GYMNASTIQUE

Simone Biles prend une autre nuit de congé à Tokyo, où elle s’est retrouvée incapable de concourir en raison de problèmes de santé mentale. Elle s’est retirée de la finale par équipe féminine, le concours général féminin et ne participera pas dimanche aux barres asymétriques ou au saut de cheval.

Ce sera donc la nouvelle championne olympique du concours multiple Sunisa Lee qui cherchera à ajouter à son palmarès lors de la finale des barres asymétriques. Lee et la Belge Nina Derwael sont les grandes favorites pour monter sur le podium.

Les Américaines Jade Carey et MyKayla Skinner ont obtenu deux des quatre meilleurs scores au saut de cheval lors des qualifications et seront toutes deux menacées de médailles en finale. Skinner s’est qualifié pour la finale lorsque le champion olympique en titre Biles s’est retiré.

Des médailles seront également remises à l’exercice au sol masculin, au cheval d’arçons et aux anneaux immobiles. La couverture sera en direct à 4 heures du matin sur Peacock avec des présentations de rappel lors de la couverture aux heures de grande écoute de NBC.

BASKETBALL

L’équipe féminine américaine de basket-ball poursuivra sa quête d’une septième médaille d’or consécutive alors que Sue Bird et Diana Taurasi mèneront les Américaines contre la France lors du dernier match de groupe.

Les femmes ont une fiche de 2-0 en groupe. Le match contre la France sera diffusé à 00h40 sur USA Network.

Chez les hommes, la Slovénie contre l’Espagne, championne du monde en titre, est le match à retenir.

Luka Doncic a connu des Jeux Olympiques spectaculaires pour la Slovénie et est le meilleur buteur de Tokyo ; L’équipe nationale masculine de Slovénie a une fiche de 15-0 lorsqu’il est dans l’alignement.

Le match décidera du vainqueur du groupe C et sera assuré d’être classé parmi les quatre premiers en quart de finale – mais la Slovénie et l’Espagne seront toutes deux en quart de finale, qu’elles gagnent ou perdent. Le match est à 4h20 sur USA Network.

DANS D’AUTRES ACTION NOTABLES

Les rondes éliminatoires du volleyball de plage féminin seront diffusées en direct aux heures de grande écoute sur NBC et CNBC à partir de 20 h.

La quête de Novak Djokovic pour le Golden Slam a pris fin et le joueur de tennis masculin le mieux classé au monde a quitté Tokyo sans une seule médaille. L’Allemand Alexander Zverev a éliminé Djokovic et affrontera Karen Khachanov du Comité olympique russe dans le match pour la médaille d’or en direct pour la foule tardive sur The Olympic Channel avec une rediffusion l’après-midi sur USA Network.

L’équipe masculine de water-polo des États-Unis affrontera la Grèce en direct aux heures de grande écoute sur CNBC, où la couverture de la ronde éliminatoire masculine de beach-volley et de la finale du fleuret masculin d’escrime sera également diffusée.

CNBC présentera également en direct le quart de finale du hockey sur gazon féminin, ainsi que les matchs pour la médaille de bronze et la médaille d’or du badminton en double féminin.