Bronco redémarre sa carrière musicale avec Bienvenida la vida – El Sol de México

Deux semaines après la sortie du single ¿Who Said Yo ?, qui s’apprête à atteindre les deux millions de reproductions sur les plateformes numériques, Bronco présente Bienvenida la vida, leur nouvelle production, avec laquelle ils lancent également leur propre label, Quetono Records.

« Il est temps que nous soyons écoutés avec une musique totalement originale, par de jeunes compositeurs actuels, et avec un concept frais et différent, mais sans perdre l’essence de Bronco, c’est la chose la plus importante et c’est ce que nous proposerons sur cette occasion. Nous sommes un groupe qui redémarre sa carrière, son travail, et qui ne se lasse pas de continuer à rouler pour conquérir le cœur des gens », a déclaré Lupe Esparza, fondateur et chanteur de Bronco.

Avec la cumbia Who Said I ?, écrite par le maire du Bronco, Lupe Esparza, Lupe Jr., guitariste et producteur du groupe, René Esparza, Javier Cantú et Arsenio Guajardo, sont présentés comme l’aliénation officielle du groupe.

“Cette chanson nous ramène à l’origine musicale de Bronco, il a été important de revenir à la cumbia dansante, un peu espiègle et sensuelle dans ses paroles, sans atteindre la vulgarité, c’est une façon amusante de dire aux gens : ‘qui a dit moi, me voilà, avec mes défauts, avec mes attributs, avec beaucoup d’amour, pour voir qui est jeté’. C’est une chanson très dansante et amusante », commente Lupe Esparza.

« Je suis heureux de lancer comme fer de lance une de mes chansons dans cette nouvelle production, Bienvenida la vida, pour laquelle il y a eu une pause, car je voulais voir le panorama de ce que les jeunes auteurs écrivent, l’un d’eux a une très histoire. longtemps, vous pouvez risquer l’ancien. C’est la mienne, mais je n’impose jamais une chanson à moi, je la mets toujours à la discrétion de mes collègues et toujours contente de la réponse, vu ces temps si différents de la broncomia des années 80 et 90″.

Bronco offrira des concerts ce week-end à Memphis et en Louisiane, aux États-Unis et le samedi 26, ils viendront à Mexico, à La Maraka, avec une capacité de 40 pour cent, qui seront également transmis en streaming.

“On est super content, on avait vraiment déjà un grand besoin d’être sur scène, cette pandémie nous a aidé à prendre un moment et à le consacrer à la nouvelle production, on avait déjà quelques années de ne pas pouvoir se concentrer sur un album et plus encore quand on a des inédits, donc on a eu ce temps, on a enregistré chacun séparément pour respecter les règles sanitaires, c’était une façon différente, c’est pour ça qu’on a un amour pour ça, une grande valeur, à cause de la façon dont on enregistre ça », a déclaré le chanteur.

“Bien qu’il ait été un peu difficile de s’éloigner des spectacles vivants, pratiquement 12 mois continus, maintenant nous voyons des gens qui ont besoin de s’amuser, oubliant à quel point nous l’avons eu et nous continuons à le traverser, car il y a des pays qui sont au plus fort de la pandémie. Cela va vraiment essayer d’atteindre la normalité, nous espérons y parvenir, pour l’instant nous avons déjà ouvert des dates aux Etats-Unis, le 22 nous partons en Amérique centrale et nous reviendrons à Mexico le 26 dans un endroit très agréable de se retrouver avec nos followers », confie-t-on.