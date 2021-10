Broncos-Browns meilleurs paris, choix, jeux DFS

Perdre Mayfield fait mal, mais Keenum atténue son absence. Ce n’est pas une coïncidence Cleveland était impatient de le retrouver avec Kevin Stefanski; le compagnon a connu sa meilleure saison en tant que pro avec Stefanski comme entraîneur au Minnesota. Il sait comment maximiser le potentiel du vétéran même derrière un peloton de queue épuisé; beaucoup de passes courtes et d’action de jeu pour limiter la couverture de sécurité, puis quelques lancements à fort impact vers le bas.

Il aura besoin de l’aide d’Odell Beckham, de Rashard Higgins, de Donovan Peoples-Jones et de Jarvis Landry, qui vient d’être activé, car les arrières Kareem Hunt et Nick Chubb manqueront le match. D’Ernest Johnson n’est pas un remplaçant parfait dans le champ arrière, mais il a récolté en moyenne cinq verges par course la saison dernière et a couru 95 verges en seulement 13 courses la saison dernière contre les Cowboys. C’est aussi le seul match de sa carrière où il a touché le ballon plus de huit fois.

Cela atténuera l’impact d’une attaque qui a dirigé le ballon exactement 50 pour cent du temps cette saison. Heureusement, Cleveland a les atouts pour remporter une affaire à faible score.

La défense des Browns a été décevante en 2021, bien que maintenir les Bears à 47 verges au total reste époustouflant. Bridgewater a été limogé sur 7,5% de ses pertes (un taux de 10 derniers), ce qui devrait permettre à Myles Garrett et Jadeveon Clowney de nombreuses opportunités de le harceler dans le champ arrière.

L’absence de Jerry Jeudy signifie que Denzel Ward peut se concentrer pleinement sur le ralentissement de Courtland Sutton tandis que les ajouts de l’intersaison 2021, John Johnson et Troy Hill, peuvent profiter de cette opportunité pour se remettre de leurs débuts décevants à Cleveland. Et la mise en place de la passe avec la course sera difficile – la défense de Stefanski se classe au troisième rang des DVOA au sol cette saison.

Cleveland a également l’avantage de jouer à domicile, où ses fans savent à quel point il est essentiel de surmonter cette série de blessures. Ils seront au complet après avoir goûté aux séries éliminatoires l’hiver dernier. Cela pourrait suffire à dissuader une équipe des Broncos dont les trois victoires cette saison se sont heurtées à des équipes avec trois victoires au total entre elles.