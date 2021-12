Broncos honorant Demaryius Thomas avec décalcomanies de casque, hommages avant le match des Lions

Les Broncos de Denver reconnaîtront Demaryius Thomas avant leur match contre les Lions ce week-end … honorant DT avec des autocollants de casque et un hommage vidéo trois jours seulement après sa mort tragique.

L’entraîneur-chef Vic Fangio vient d’annoncer les plans … disant qu’il y aura également « un moment de silence et peut-être une autre chose ou deux » avant le coup d’envoi à Empower Field à Mile High dimanche.

Lire du contenu vidéo

Denver Broncos

« Il y a encore 10 joueurs dans cette équipe qui ont joué avec [Thomas], un groupe d’entraîneurs qui l’ont entraîné », a déclaré Fangio vendredi. « Et nous avons plus de 40 travailleurs dans l’organisation et le personnel de soutien qui l’entourait.

« Et le simple fait de voir et de ressentir leur réaction et leur douleur me dit simplement à quel point DT était un joueur spécial. »

Comme nous l’avons signalé précédemment, les flics ont déclaré avoir trouvé Thomas mort dans sa douche à Roswell, en Géorgie, vers 19 heures jeudi soir.

La réaction à son décès dans la communauté de la NFL a été accablante depuis l’annonce de la nouvelle, presque tous les joueurs majeurs de la ligue exprimant leur chagrin face à la mort.

Je suis si triste de me réveiller ce matin pour apprendre le décès de mon ami Demariyus Thomas. Nous avons tous été bénis par son humilité et son esprit positif, et il nous manquera tous. Cette photo provient du Hall of Fame en août dernier, une source de lumière comme toujours. RIP pic.twitter.com/o3hvQN0cRz – Tom Brady (@TomBrady) 10 décembre 2021 @TomBrady

Des étoiles comme Tim Tebow, Tom Brady et DeMarcus Ware ont tous écrit des notes émotionnelles sur leurs pages de médias sociaux – et les Broncos eux-mêmes ont également publié des déclarations pleurant la mort.

Thomas – qui a joué 10 saisons dans la ligue, dont 9 avec les Broncos – aurait eu 34 ans le 25 décembre.

#DÉCHIRURE