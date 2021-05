Brøndby est proclamé champion du Danemark

24/05/2021 à 19:20 CEST

Brøndby a été proclamé champion du Danemark 16 ans plus tard, lundi, grâce à sa victoire 2-0 sur Nordsjælland lors d’une dernière journée de match au cours de laquelle deux autres équipes se disputaient le titre.

Lasse Vigen, qui a marqué peu avant la pause, et Slimane ont signé les buts pour Brøndby, une des grandes équipes du Danemark mais qui n’a pas obtenu le titre depuis 2005, lorsque Michael Laudrup entraînait l’ensemble de la périphérie de Copenhague.

Midjylland, qui a mené la ligue presque toute la saison, a également remporté son match contre AGF (4-0), mais il fallait au moins un match nul de Brøndby pour être champion.

Copenhague, la troisième équipe en lice bien que leurs options soient minces, a perdu 2-1 lors de leur visite à Randers.

Brøndby termine premier avec 61 points, un de plus que Midtjylland et six de plus que Copenhague, les deux équipes qui ont partagé les six titres de champion précédents.