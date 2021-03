Bronny James a eu une réaction hilarante aux filets de Brooklyn formant une super équipe pour battre son père ⋆ .

Les Brooklyn Nets ont fait beaucoup de mouvements ces derniers temps pour se solidifier en tant que meilleur prétendant à remporter le trophée du championnat NBA cette saison. Leur dernier mouvement a été de récupérer le centre des San Antonio Spurs, LaMarcus Aldridge.

Aldridge rejoindra désormais Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant et une équipe des Nets qui devrait prendre des mesures pour détrôner LeBron James et les Lakers en tant que champions.

Le fils de LeBron, Bronny James, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager ses réflexions sur tous les mouvements des Nets récemment.

«Tout cela pour arrêter un homme de 36 ans en 18 ans», a écrit Bronny sur sa story Instagram.

Tendance de Side Action

LeBron James est actuellement mis à l’écart en raison d’une blessure à la jambe. Cela signifie que les Lakers seront sans Anthony Davis et LeBron James pendant un certain temps. En l’absence de leurs deux stars, les Lakers ont montré leur manque de profondeur, et pourraient avoir du mal à tomber dans le classement.

Alors que les Brooklyn Nets continuent de développer leur chimie, les Lakers pourraient être en difficulté. LeBron devra encore une fois mettre l’équipe sur le dos si les Lakers veulent répéter en tant que champions en 2021.

