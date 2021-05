Brook Lopez a eu la meilleure réaction à se faire tremper

Les Milwaukee Bucks et Houston Rockets sont à l’extrémité opposée du spectre NBA. Alors que les Bucks devraient concourir pour une place pour la finale de la NBA derrière une autre saison de calibre MVP de Giannis Antetokounmpo, la seule intrigue qui reste dans la saison des Rockets est de savoir s’ils auront la chance à la loterie de conserver leur propre choix au repêchage.

Houston terminera la saison avec le pire bilan de la NBA, mais félicite les joueurs sur le terrain pour avoir résisté aux puissants Bucks à la fin de la saison régulière samedi soir. Milwaukee est reparti avec une victoire de 141-133, mais Houston les a fait travailler pour cela et a également contribué à fournir un petit moment de joie dans un match autrement oubliable.

Au troisième quart, l’attaquant des Rockets Kenyon Martin Jr. – oui, vous êtes officiellement vieux – a attrapé un dunk alley-oop de Kelly Olynyk et l’a claqué contre l’énorme centre des Bucks Brook Lopez. Alors que Martin se retournait pour crier dans la direction de Lopez pour célébrer, Lopez a répondu en faisant ceci:

Lopez devrait être l’une des personnes les plus intimidantes sur Terre compte tenu de son énorme taille, mais il est bien connu qu’il est en fait un nerd sans faille qui aime Disney, Star Wars et les bandes dessinées. Lopez a l’air d’avoir vu un fantôme après ce dunk, et s’il y a un joueur dans la ligue qui croit aux fantômes, c’est probablement Brook Lopez.

La capture d’écran est vraiment magnifique:

Il y aura une énorme pression sur les Bucks pendant cette course en séries éliminatoires, il est donc bon de voir qu’ils ne se prennent pas encore trop au sérieux.

La partie la plus drôle de cela pourrait être que Lopez a lui-même fait un gros dunk quelques minutes plus tôt dans le jeu:

La réaction de “ l’enfant terrifié ” après un dunk d’un joueur de 7 pieds 33 ans ne fonctionne probablement pas en séries éliminatoires, mais nous sommes heureux de la voir à la fin d’une saison régulière précipitée. Pour le bien de Milwaukee, espérons simplement que le regard effrayé de Lopez ne deviendra pas un mème approprié dans les séries éliminatoires.