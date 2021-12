Brook Lopez, congé indéterminé après une opération au dos

Revers pour les Milwaukee Bucks. Brook Lopez (33 ans et 2,13 m) a été opéré du dos ce jeudi et sera absent indéfiniment. Le centre n’a disputé qu’un seul match cette saison, le premier contre les Brooklyn Nets : il a joué 28:10 et a terminé avec 8 points (2/4 sur 3 points) et 5 rebonds.

Depuis le jour où il a reçu la bague de championnat, Lopez a disputé un total de 22 matchs. Une absence qui se prolongera sine die par une maladie qui, au départ, a été traité de façon conservatrice. « Il a fait peu de progrès depuis le début. Nous espérions que le repos et la rééducation et des choses comme ça résoudraient le problème, mais ça n’a pas été comme ça », a déclaré Mike Budenholzer.

L’entraîneur des Bucks espère revoir son élève cette saison. « Nous n’allons pas établir de calendrier, mais nous n’allons pas dire qu’il ne jouera pas cette saison.. Nous nous sentons bien pour la chirurgie d’aujourd’hui. Il entamera sa rééducation et mettra tout en œuvre pour se mettre en position de jouer ».

Bucks blessures

Milwaukee a eu de nombreux problèmes de blessures et de coronavirus lors de cette première étape de la saison. Khris Middleton a raté huit problèmes en raison de protocoles de santé et Jrue Holiday, cinq en raison de problèmes physiques. Giannis Antetokounmpo a raté son deuxième match du parcours à Toronto. Donte DiVincenzo n’a pas encore fait ses débuts.

Et maintenant Brook, l’un des axes de ces Bucks grâce à sa transformation impossible d’un pur cinq à un pivot polyvalent plus proche du périmètre que de la zone. Une position qui permet à Antetokounmpo d’exploiter la voie centrale sans aucun obstacle grâce à son énorme présence physique et ses innombrables moyens de pénétration.

Cousins ​​signature

La gravité de la blessure de Lopez a été devinée à partir du mouvement DeMarcus Cousins. Le centre, qui était à nouveau sans équipe, renforcera les Bucks jusqu’à la fin de cette saison. Il a déjà fait ses débuts mercredi contre les Charlotte Hornets. Il a joué 15 minutes et a récolté 7 points et 4 rebonds… bien qu’il n’ait pas été actif contre les Raptors de Toronto à l’aube.