Natasha Rothwell (Belinda) Belinda, la gérante de spa terre-à-terre qui finit par s’imprégner de la vie et des besoins de la riche Tanya McQuoid dans The White Lotus, est interprétée par la comédienne, enseignante, actrice et ancienne écrivaine de Saturday Night Live Natasha Rothwell. Avant de décrocher un rôle dans la série limitée HBO, Rothwell […] More