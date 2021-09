Brooke Burke, ancienne animatrice de «Wild On», révèle ses fiançailles avec son petit ami de longue date, Scott Rigsby

La troisième fois peut être le charme de l’actrice Brooke Burke, qui se dirige à nouveau dans l’allée. L’animatrice de télévision de 50 ans était tout sourire alors qu’elle était photographiée en train de montrer une bague de fiançailles en diamant massif au milieu de vacances romantiques sur la côte amalfitaine en Italie avec Scott Rigsby. Rigsby, 52 ans, et Burke ont commencé à se fréquenter il y a deux ans peu de temps après la séparation de Burke en 2018 de son deuxième mari, Dave Charvet.

Le Daily Mail rapporte que Burke et Rigsby ont été aperçus sur un yacht en train de se câliner et de s’embrasser. L’ancien concurrent de Dancing With the Stars abasourdi dans un bikini nude et a siroté du champagne pour célébrer le moment avec Rigsby. Il a demandé à Burke sa main en mariage le samedi 4 septembre alors qu’il célébrait l’anniversaire de Burke entouré d’amis. Ils ont commencé à se fréquenter en 2019, alors que le divorce de Burke était toujours en cours de finalisation.

Le mariage entre Burke et Charvet a été déclaré définitif en 2020. Ils se sont mariés en 2011. Avant son mariage avec Charvet, Burke était mariée à un chirurgien plasticien, Garth Fisher. Elle a deux filles – Neriah, 21 ans, et Sierra, 19 ans – avec Fisher. Burke a également deux filles – Heaven, 14 ans, et Shaya, 13 ans – avec Charvet.

Selon l’US Sun, Rigsby est l’un des partenaires fondateurs de la société immobilière Industry Partners. Avant de travailler avec l’établissement de Santa Monica, il a travaillé chez Lee & Associates/West LA. Là, il a occupé le titre de vice-président, où il était responsable de la fermeture de plus d’un million de pieds carrés d’espace de bureau créatif.

Auparavant, elle s’était jetée sur son petit ami, note le rapport, en disant de lui: “C’est un amoureux, un gars vraiment adorable”, a déclaré Burke. “Hier, j’ai utilisé le mot ‘B’. J’étais comme, ‘Whoa ! Petit-ami ?! Bébé, veux-tu être mon petit-ami ?!’ J’ai dû changer son nom dans mes contacts en « Petit ami ».”

Comme Burke, Rigsby est aussi un père. Il partage deux enfants d’un précédent mariage avec l’ancienne mannequin devenue architecte d’intérieur, Heather LaCombe. Ils ont divorcé en 2019, à peu près au moment où il a commencé à sortir avec Burke. Rigsby aurait craché 400 000 $ à LaCombe dans le cadre de leur règlement de divorce, ainsi que 8 500 $ de pension alimentaire mensuelle pour enfants.