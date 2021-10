Brooke Hogan partage une mise à jour sur la santé de Hulk Hogan

Brooke Hogan, la fille de la légende de la lutte professionnelle Hulk Hogan, s’est récemment entretenue avec Hollywood Raw et a parlé de l’état de santé actuel de son père. Elle a dit qu’il se sentait bien en ce moment, mais a admis qu’il avait subi 25 interventions chirurgicales au cours de la dernière décennie.

« Nous avons compté le nombre de chirurgies qu’il a subies au cours des 10 dernières années et je pense que nous en sommes à 25 », a déclaré Brooke, tel que transcrit par Wrestling Inc. Il a eu les deux épaules examinées et il avait tout son biceps et son sac bourse et tout était attaché. dans son épaule l’année dernière. C’était un désastre. Il a attrapé le SARM et c’était comme une grosse chose.

« Nous avons donc dû revenir en arrière et annuler des tonnes de thérapie physique. Il a eu ses deux genoux remplacés plusieurs fois, je pense à deux fois sur les deux. Il s’est fait refaire les hanches. Il a eu son coude. Alors oui, il a subi tellement de chirurgies , alors il en a fait une tonne, mais ce dernier qu’il vient d’avoir finalement était comme le ticket gagnant. Donc en ce moment, il se sent bien. Il s’entraîne deux heures dans la salle de gym tous les jours. Il continue de s’amuser. »

Brooke a également parlé de la relation de son père avec feu Randy Savage, décédé en 2011. Brooke a déclaré que Hulk et Savage avaient fait amende honorable avant sa mort. « Oh, mon Dieu. Vraiment une si grande personne », a-t-elle révélé. « Donc, quand mes parents sortaient des soirées rendez-vous, ils nous laissaient les enfants avec lui et Liz et moi voudrions lui brosser les cheveux, vous savez comment les poupées Barbie viendraient avec une petite brosse en plastique rose ? Je lui brosserais les cheveux. Ça était juste si triste, comme ça il est décédé si tôt parce que lui et mon père venaient de se voir et de se racheter ou quoi que ce soit d’autre. »

Hulk Hogan, 68 ans, est apparu pour la dernière fois à la télévision de la WWE à WrestleMania 37 en avril alors qu’il était l’hôte de Titus O’Neal. Il a également été intronisé au WWE Hall of Fame pour la deuxième fois avant WrestleMania en tant que membre du NWO. Au cours de sa carrière à la WWE, Hogan a remporté le championnat de la WWE à six reprises et a remporté deux fois le Royal Rumble. Hogan a également participé à la WCW et a remporté le championnat du monde des poids lourds à six reprises.