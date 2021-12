Brooke Shields dénonce l’interview «pratiquement criminelle» de Barbara Walters avec elle alors qu’elle était adolescente

Brooke Shields dénonce le contrecoup qu’elle a reçu à seulement 15 ans pour son apparition dans une campagne de jeans Calvin Klein des années 1980, affirmant que son interview avec Barbara Walters à propos de la campagne publicitaire controversée était « pratiquement criminelle ». Lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard, Shields, maintenant âgé de 56 ans, a confirmé la description de Shepard de l’interview comme une expérience « exaspérante ».

Shields a été critiqué par les médias après avoir été un jeune adolescent pour Calvin Klein dans une campagne avec le slogan : « Vous voulez savoir ce qui se passe entre moi et mes Calvins ? Rien. » En repensant à la tempête qui a entouré l’annonce, Shields a déclaré dans le podcast du 6 décembre : « C’est pratiquement criminel. Ce n’est pas du journalisme. [interviewers] jamais voulu ma réponse. Ils voulaient juste leur point de vue. »

Shields a été rejointe par sa mère pour son entretien avec Walters, au cours duquel on lui a posé des questions, notamment : « Quelles sont vos mensurations ? Avez-vous des secrets pour votre mère ? Seriez-vous une mère comme votre mère ? » Shields a poursuivi ses réflexions actuelles sur la ligne de questions: « En tant que maman, utilisait-elle la tactique de la maman? Il y a de la jalousie et de la colère. C’est une chose tellement difficile à déchiffrer. »

Shields s’est également souvenue de se sentir honteuse et sexualisée en même temps et a admis à Shepard qu’elle avait toujours des questions sur ses rôles précédents auxquels elle ne savait pas trop comment répondre pour les gens, en particulier ceux qui incluent les filles Rowan, 15 ans, et Grier, 18 ans, qui elle partage avec son mari Chris Henchy.

« Le pire dans tout ça, c’est que maintenant il y a ceci, ‘Donc tu as deux filles. Maintenant, les laisserais-tu…’ Et je pense juste qu’il n’y a aucun moyen de répondre à cette question sans que ce soit un titre qui ils veulent », a déclaré l’ancien de Law & Order: Special Victims Unit. « Ensuite, vous essayez de dire que les temps sont différents. Est-ce que je veux voir ma fille de 11 ans nue [in] un film? Non. C’est un enfant différent et je suis une personne différente. »

Elle a poursuivi que malgré ce que les gens veulent lui faire subir à partir de leur interprétation de son passé, elle n’a pas été « traumatisée » par son enfance. « L’expérience pour moi n’a pas été traumatisante et ce que les gens n’arrivent pas à comprendre, c’est que je ne me suis pas sentie victime », a-t-elle noté à Shepard.