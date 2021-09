Brooke Shields est au premier rang du salon Salvatore Ferragamo à Milan – WWD

PRÊT POUR NOL : Il y a toujours une première fois. Au spectacle de Salvatore Ferragamo, Brooke Shields a déclaré que c’était la première fois qu’elle se rendait à un spectacle à Milan. “Je travaillais à Rome, mais c’est le premier défilé de mode complet auquel j’ai pu assister, donc c’est magnifique”, a déclaré l’actrice, qui faisait probablement référence aux tournages de Valentino dans les années 80.

Interrogée sur l’ambiance à Milan, bondée et animée pendant la semaine de la mode, Shields a déclaré qu’elle “peut sentir que tout le monde veut faire la fête et être ensemble, et la famille Ferragamo est un exemple parfait de cette endurance et de cette réémergence”.

Brooke Shields Jacopo M. Raule/. pour Salvatore Ferragamo

Tout en faisant référence à sa dernière entreprise, “Beginning Is Now”, une plate-forme en ligne et une marque de style de vie qu’elle a dévoilée plus tôt ce mois-ci, Shields a déclaré que son prochain projet est un film Netflix qui sortira vers la fin novembre, “Un château pour Noël”.

“C’est une comédie romantique avec Cary Elwes et elle sortira pour la saison de Noël, je me suis tellement amusée à la filmer, j’ai adoré”, a déclaré Shields, qui était accompagnée au spectacle par sa fille Grier Hammond.