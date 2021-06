Brooke Shields parle de son cancer de la peau et veut que vous utilisiez un écran solaire

Brooke a parlé du sérieux de ne pas porter de crème solaire. « Je viens d’une époque où on met de l’huile sur notre peau et on la fait cuire au soleil. Je viens d’une génération qui n’a jamais été éduquée sur la gravité du cancer de la peau. Même si nous étions jeunes, nous ne comprenions pas que nous établissions le diagnostic de cancer sévère de la peau à long terme », a écrit l’actrice.

Mettre de la crème solaire « ne devrait pas être une corvée. Elle doit être considérée comme faisant partie de votre routine beauté », a-t-il précisé. « Une idée fausse commune que les gens ont sur l’utilisation d’un écran solaire est que ils pensent qu’ils n’ont besoin de le porter que les jours d’été ensoleillés. Mais les dommages du soleil c’est indéniable. Il y a ce genre de lutte entre avoir besoin de vitamine D et continuer à se protéger des rayons nocifs. La crème solaire peut sauver votre peau et prévenir de futurs dommages. »

L’actrice prend la parole lors du Mois de la sensibilisation au cancer de la peau. Surtout avec l’été, car c’est le moment où l’on bronze généralement le plus sans vraiment penser aux dommages irréparables que l’on fait à la peau. Nous vous laissons une liste des meilleurs écrans solaires pour protéger votre peau. Il y en a aussi pour les peaux grasses.