L’actrice Brooke Shields a révélé qu’elle était sur une planche dans un gymnase de New York lorsqu’elle a perdu l’équilibre et, après être tombée sur une jambe, s’est cassé le fémur. Shields a dû passer des semaines à l’hôpital, puis, alors qu’elle était en convalescence, sa santé s’est compliquée. Ici, nous vous disons plus de détails sur l’incident.