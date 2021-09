Brooke Shields sur son dernier projet, « Beginning Is Now » – WWD

Pour la première fois, Brooke Shields s’est lancée dans une entreprise qui lui est entièrement propre, a-t-elle déclaré.

“Jusqu’à présent, la plupart de tout ce que j’ai fait l’a été à travers le prisme d’autres personnes, conçu pour remplir un espace que d’autres voulaient que je remplisse”, a déclaré l’actrice et mannequin de 56 ans, qui a été dans sous les feux de la rampe depuis ses années de pré-adolescence en tant que star du film “Pretty Baby” de Louis Malle en 1978.

“Avant cela, c’était aux termes des autres, alors que cela est généré uniquement par moi à partir de ce lieu de nécessité en ce qui concerne un message que je voulais faire passer et ce que cela signifie pour moi”, a-t-elle poursuivi.

Le projet est « Beginning Is Now », une plateforme en ligne et une marque de style de vie fondée et financée par Shields.

“Je me sens plus forte, plus sexy, plus capable, plus confiante maintenant que je ne l’ai jamais été”, a-t-elle déclaré à propos de son inspiration initiale. “Et je veux que les autres femmes ressentent cela aussi, se donnent la permission.”

Elle vise à inspirer et à unifier les femmes à travers les générations.

“Cela vient de mon désir de dynamiser les femmes pour qu’elles embrassent de nouveaux départs, pour vraiment commencer à apprendre à célébrer qui vous êtes et à ne pas avoir peur de trouver du courage, de trouver de la résilience et d’exploiter la force”, a expliqué Shields. “Cela peut être aussi petit que commencer à faire de l’exercice, et cela peut être aussi important que de pivoter et de quitter un emploi et de commencer une nouvelle entreprise quelconque. Je veux construire une communauté où nous sommes énergisés les uns par les autres.

Cette communauté s’est déjà formée, les fans et les abonnés cherchant à s’engager avec Shields sur les réseaux sociaux ; elle en a 1,3 million sur Instagram seulement, où elle partage souvent des aperçus de sa vie. Dernièrement, elle a taquiné le dévoilement de “Beginning Is Now”, qui est lancé aujourd’hui sur Beginningisnow.com.

Pour lancer l’aventure, elle sort des sweat-shirts et des t-shirts graphiques en édition limitée (ornés de photographies vintage de Shields). Elle présentera ensuite une ligne de vêtements de sport et se voit offrir d’autres catégories de vêtements, ainsi que la beauté et le bien-être.

“Il y avait une sorte de nostalgie”, a-t-elle déclaré à propos des t-shirts. “Il y avait cette réflexion d’où je venais et où je vais…. Ils étaient vraiment juste inspirés par mon passé et faisaient un vrai clin d’œil à cela et l’honoraient, parce que chacun de ces moments m’a conduit directement à ici.”

Alors qu’elle déploiera un produit (actuellement fabriqué en Chine et aux États-Unis, avec un centre de distribution à Los Angeles), “le contenu est vraiment au cœur de tout”, a-t-elle déclaré. Elle prévoit de réunir des experts de tous les secteurs, tout en partageant des histoires communautaires, ainsi que la sienne.

« J’ai eu tellement de débuts dans ma vie », a-t-elle poursuivi. « Et à chaque fois, ils ont été terrifiants. Mais j’ai plongé profondément et j’ai trouvé une force pour commencer un nouveau chapitre dont je ne pouvais même pas savoir ce qui allait se passer. Donc, le but est vraiment de dynamiser les femmes et d’inspirer une communauté, peu importe où vous en êtes dans votre vie, pour dire, trouver ce courage. Trouvez cette force pour commencer quelque chose de nouveau. Changez quelque chose et pivotez juste un peu et vous serez surpris de voir à quel point vous êtes capable et à quel point votre vie peut être grande.

Le conseil le plus important qu’elle ait reçu en tant que femme qu’elle a partagé avec ses deux filles adolescentes ?

« Ne laissez pas la peur vous arrêter », a-t-elle dit. « La peur peut être saine. Cela peut être un facteur de motivation. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de vous ou essayez de vous conformer pour ressembler à quelqu’un d’autre ou être quelqu’un d’autre. Embrassez vraiment votre moi unique et sortez les bras ouverts et le cœur ouvert. J’ai passé une grande partie de ma vie à vraiment essayer de m’intégrer et d’être à la hauteur des perceptions des autres, du public, de l’industrie. Il faut du temps pour vraiment cultiver votre propre estime de soi… C’est bien d’avoir des objectifs. Continuez simplement à vous permettre d’aller plus loin, car vous serez surpris de ce que vous obtiendrez. Et si vous n’obtenez pas ce que vous pensiez, vous obtiendrez autre chose.

En fin de compte, “il y a une croissance certaine à avoir”.