Brookfield India REIT Rating: L’aide au loyer ajoutée du sponsor pour la transaction N2 est positive

Mais le rendement du NDCF restera largement stable au cours des FY23-24e ; Ajouter retenu avec TP de Rs 317

Le gestionnaire de Brookfield India REIT (BREIT) a proposé d’acquérir l’actif d’option d’achat N2 à Noida, NCR ayant 4,5 msf de surface vendable à un EV de Rs 39,7 milliards en janvier 22. Alors que l’actif a un taux d’occupation engagé de 83% sur la superficie achevée de 3,6 msf au 21 septembre, le promoteur du FPI (Brookfield Group) offrira un soutien au loyer pouvant atteindre 1,5 milliard de roupies du 22 janvier au 24 mars pour le FPI qui assure une occupation économique de 100 % jusqu’à ce que la dynamique locative reprenne. Selon nos estimations, au prix d’acquisition proposé de 39,7 milliards de roupies, le rendement NDCF du FPI restera largement stable par rapport au profil de rendement existant de ~8 % au cours des FY23-24E. Nous maintenons notre notation Add avec un TP inchangé de Rs 317/unité en attendant la finalisation de l’acquisition de l’actif N2 le 22 janvier. Les principaux risques sont l’adoption à grande échelle du travail à domicile par les occupants sur le long terme et la hausse des taux d’intérêt à l’échelle mondiale.

Le soutien au loyer du sponsor est un élément positif clé : cela atténue le risque pour les flux de trésorerie pour les investisseurs de Brookfield India REIT jusqu’à ce que l’actif se stabilise à plus de 90 % d’occupation, éventuellement au cours des FY23-24E et fournit des flux de trésorerie aux porteurs de parts du FPI à un poste d’occupation économique de 100 % infusion.

Vue : Au prix d’acquisition proposé de 39,7 milliards de dollars, le rendement global du NDCF restera largement stable au niveau du FPI par rapport au profil de rendement existant de ~8 % au cours des FY23-24E. Une reprise du crédit-bail et une croissance des loyers plus rapides que prévu et la monétisation de la future zone de développement de 0,8 msf dans l’actif N2 peuvent conduire à des rendements plus élevés après FY24e lorsque la période de soutien à la location se termine. Nous maintenons Ajouter.

