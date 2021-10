Évaluations—NOI de 8,5 milliards de roupies évalué à 117 milliards de roupies pour 14 millions de pieds carrés dans les principales métropoles : nous initions une couverture sur Brookfield REIT avec une note « add » et une juste valeur (FV) de 290 Rs.

Nous initions une couverture sur Brookfield REIT avec une notation « add » et une juste valeur de Rs290. Brookfield possède un portefeuille de 14 millions de pieds carrés (10,4 millions de pieds carrés achevés) répartis dans des métros clés qui généreront un NOI de 8,5 milliards de roupies d’ici 2024E (9 % TCAC). La croissance des bénéfices à court terme provient en grande partie des escalades contractuelles ainsi que de la construction de nouveaux actifs, la première rend les bénéfices de Brookfield moins vulnérables à une faiblesse induite par Covid sur le marché de la location.

Notre FV comprend une valeur d'actif de Rs117 milliards pour les actifs opérationnels et en cours de construction, ce qui donne une valeur nette de Rs88 milliards sur la base de septembre 2023E. Le portefeuille comprend (1) une superficie achevée de 10,4 millions de pieds carrés évaluée à 107 milliards de roupies, et (2) des développements futurs de 3,6 millions de pieds carrés. Brookfield REIT se négocie actuellement à un rendement en dividendes de 7,6 % et un taux de capitalisation de 7 % sur FY2023E, avec une croissance estimée du NOI de 9% CAGR entre FY2021 et FY2024E.

Brookfield India REIT—immobilier commercial totalisant 14 millions de pieds carrés : Brookfield REIT offre un portefeuille initial de 14 millions de pieds carrés d’espaces de bureaux de catégorie A qui a été acquis par le groupe Brookfield au cours des cinq dernières années. Le portefeuille comprend 10,4 millions de pieds carrés de développement achevé et 3,6 millions de pieds carrés de développement futur avec des espaces de bureaux répartis sur trois marchés : Kolkata (5,7 millions de pieds carrés), NCR (6,8 millions de pieds carrés) et Mumbai (1,5 million de pieds carrés). Les locations sur place de 62 Rs/pi² offrent une hausse par rapport aux locations du marché actuel avec un portefeuille WALE de 6,8 ans.

De plus, le FPI a une option d’achat sur deux propriétés à Noida (4,5 millions de pieds carrés) et Gurugram (3,8 millions de pieds carrés) qui pourrait porter le portefeuille global à 22,3 millions de pieds carrés.

Finances – TCAC de 11 % des revenus jusqu’à l’exercice 2024E : Brookfield REIT a enregistré des revenus de 8,6 milliards de roupies au cours de l’exercice 2021, qui devraient passer à 12 milliards de roupies (11 % TCAC) d’ici l’exercice 2024E, entraînant par conséquent une amélioration du NOI à 8,5 milliards de roupies d’ici FY2024E de Rs6,5 milliards en FY2021. Les augmentations contractuelles des loyers constituent une part substantielle des revenus supplémentaires (878 millions de roupies). Brookfield REIT avait un capital employé de 102 milliards de roupies en mars 2021.

Risques : marché de l’immobilier commercial, régime réglementaire en évolution : une faiblesse structurelle de la croissance du secteur des services en Inde ou un investissement excessif dans l’immobilier commercial entraînant une baisse significative des taux d’occupation et une croissance plus lente que prévu des revenus locatifs peuvent poser un risque aux rentes croissantes comme celles de Brookfield REIT.

L’expiration du bail pour 90 % de la superficie de Kensington (WALE de 3,2 ans) et une forte concentration de clients (les 10 principaux comptes représentent 75 %) restent d’autres domaines de risque pour Brookfield REIT.

