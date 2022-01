Brooklyn a une chance de se venger d’Antetokounmpo

01/07/2022 à 02:46 CET

NBA : Brooklyn Nets contre Milwaukee Bucks

S’il y a une date marquée en rouge sur le calendrier des Brooklyn Nets, c’est bien la visite des Milwaukee Bucks. Après avoir perdu 127-104 lors de la journée d’ouverture de la NBA, les élèves de Steve Nash attendent surtout avec impatience les champions NBA en titre dans une rivalité qui commence à prendre de l’ampleur. Les locaux ne seront pas aussi puissants offensivement qu’ils l’ont montré lors de leur dernier match, lorsqu’ils ont atteint 129 points sans prolongation grâce au retour de Kyrie Irving

Les anti-vaccins les plus connus ne pourront pas disputer de matchs à domicile cette saison en raison de la réglementation Covid de l’état de New York, mais ce sera dans tous ceux à l’extérieur tant que les règles du jeu ne changeront pas. Ainsi, Durant et Harden se retrouvent seuls face à certains Bucks qui étaient la meilleure équipe de la NBA en décembre, mais qui se voient présenter deux défaites de suite. Brooklyn est deuxième de la Conférence Est pour la troisième place des visiteurs.

Le grand changement depuis le début de la saison réside dans la forme d’un James Harden qui a laissé derrière lui l’excès de poids pour devenir le joueur que tout le monde avait connu dans les Houston Rockets. À [1.66] Le triomphe local est payé étant un prix plus que raisonnable pour tous les arguments mentionnés et parce que Kevin Durant est deuxième dans la course pour le MVP de la saison après Stephen Curry.

Nous allons plus loin dans notre pronostic en plaçant la victoire de Brooklyn sur les Bucks dans une fourchette de 1 à 10 points, en payant cette circonstance par acompte [2.60]. De plus, le quota selon lequel il y aura moins de 230 points dans le match pour [1.88]. Deux équipes sont mesurées qui sont très vives et qui défendront à un niveau plus élevé que d’habitude. Si vous ajoutez la démission d’Irving à cela, nous avons fait les frais conservateurs.

La NBA a peut-être la réputation de jouer sans intérêt en saison régulière, mais nous pouvons vous assurer en toute sécurité que deux grands coqs se rencontrent dans un duel qui n’est pas seulement un match de saison régulière. Préparez-vous à voir trois des meilleurs joueurs du monde s’affronter au Barclays Center de Brooklyn.