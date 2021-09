Brooklyn Beckham et Nicola Peltz en vedette dans une séance photo sexy

in

Il s’agit, selon la firme, d’une collection denim intemporelle pour la campagne « Just Us », « inspirée par le pouvoir de l’amour et de l’union ».

Le jeune homme, accompagné d’une image des deux, a écrit sur ses réseaux sociaux : « Excité par la campagne « Just Us » de Pepe Jeans avec ma belle copine ».

Une campagne dans laquelle ils montrent le côté le plus drôle du couple, posant dans des photographies en noir et blanc, dans lesquelles leur connexion et les blagues qu’ils professent sont évidentes, vêtus de vestes, gilets ou pantalons par-dessus lesquels se détachent leurs vêtements à l’intérieur.

Ce n’est pas la première fois Beckham fait une collaboration avec la firme de mode. En el mes de marzo de este año se autofotografió para la campaña “Wiser Future” (“Futuro más sabio”) donde se exhibian imágenes dirigidas y autorretratadas por él, donde destacaba “el valor del agua” y reflexionaba sobre su importancia, según informó la marque.