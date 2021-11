Brooklyn écrase Detroit et Harden chasse Larry Bird

Les Brooklyn Nets se sont régalés ce matin contre les Detroit Pistons. Ils ont bien gagné (117-91) d’enchaîner deux victoires consécutives pour la première fois cette saison et ils l’ont fait aussi en écrasant, comme on pouvait s’y attendre d’une équipe emmenée par Kevin Durant et James Harden : entre les deux, 41 points sans dépasser 30 minutes de jeu… pour différentes raisons .

Durant a marqué 23 points lors d’une journée presque parfaite sur le terrain (10/13 – 1/1 sur 3) en 27 minutes sur le terrain. La raison, il a été expulsé au troisième quart après avoir reçu une faute flagrante de type 2 lorsqu’il est devenu accro à Kelly Olynyk alors qu’il tentait de surmonter un bloc. La participation d’Harden, en revanche, n’était pas nécessaire dans une dernière ligne droite au cours de laquelle les Nets ont atteint 30 points d’écart au tableau d’affichage (110-80). Le meneur a signé un nouveau triple-double dans sa carrière avec 18 points, 10 rebonds et 12 passes décisives. C’est le numéro 59, un chiffre qui le place à la huitième place du classement historique, égalant le mythe Larry Bird.

Bonne journée au lancement

Detroit ne pouvait pas faire grand-chose contre un adversaire superbe des deux côtés du terrain. Brooklyn a clairement dominé le rebond (41-29) et le lancement : 65,3% de paniers (47/72) avec 52% du triple (13/25). Les Nets ont également eu un bon mouvement de balle avec 30 passes décisives, tandis que les Pistons sont restés coincés. Ils ne pouvaient ni courir ni jouer à l’aise en statique. Bref : « On n’arrivait pas à les sortir de leur rythme », a avoué Cory Joseph, le meilleur buteur de la franchise du Michigan avec (seulement) 13 points.

«Ils sont (mes joueurs) quelque part au milieu de leur processus de croissance. Et ce que vous devez avoir, c’est de la patience et c’est ce que nous avons. Un long chemin nous attend. Nous comprenons où nous sommes. Nous n’allons pas sauter des lettres de l’alphabet juste pour essayer de gagner ce soir. Voilà donc où nous en sommes. Nous savons ce que nous sommes et j’y suis déjà allé, et je sais qu’il n’y a pas de baguette magique », a déclaré Dwane Casey, entraîneur de quelques jeunes Pistons qui ils n’ont pas compté sur Cade Cunningham. Le numéro un du dernier repêchage a fait ses débuts en NBA la veille après avoir raté toute la pré-saison et lors des quatre premiers matchs de la saison avec un problème à la cheville droite.