Brooklyn Nets a battu les Timberwolves du Minnesota (97-127)

14/04/2021 à 00h50 CEST

Filets de Brooklyn a été imposé loin de chez soi Minnesota Timberwolves par 97-127 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre à la maison Chicago Bulls par 121-117. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Les Lakers de Los Angeles par 101-126. Avec ce résultat, Filets de Brooklyn a remporté 37 matchs sur 54 joués, ce qui lui permet de rester en barrage, tandis que Minnesota TimberwolvesAprès le match, il resterait en dehors des positions Play-off pour le moment avec 14 victoires en 55 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, les visiteurs ont été les principaux leaders sur le terrain, en fait, ils ont réalisé une course de 12-0 et ont atteint une différence de 16 points (17-33) pour terminer avec un résultat de 25-33. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Filets de Brooklyn ils ont augmenté leur différence et augmenté la différence jusqu’à un maximum de 25 points (44-69) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 27-40. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 52 à 73 points avant la pause.

Au troisième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer à nouveau dans la lumière, atteignant une différence de 31 points (60-91) jusqu’à ce que cela se termine par un résultat partiel de 22-31 et un résultat global de 74-104. Enfin, au cours du dernier quart, l’équipe visiteuse a maintenu sa différence dans le jeu électronique et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-23. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 97-127 en faveur de Filets de Brooklyn.

La victoire de Filets de Brooklyn a été construit sur 31 points, quatre passes et quatre rebonds de Kevin Durant et les 23 points, trois passes et trois rebonds de Joe Harris. Les 27 points, deux passes et huit rebonds de Anthony Edwards et 15 points, une passe et un rebond de D’Angelo Russell ils n’étaient pas assez pour Minnesota Timberwolves pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté le match, dans le prochain match Filets de Brooklyn jouera contre Philadelphie 76ers dans le Centre Wells Fargo, tandis que Minnesota Timberwolves tu verras les visages avec Bucks de Milwaukee dans le Centre cible. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.