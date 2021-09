Brooklyn Nets adore Simmons et offre une de leurs stars !

L’actualité de la NBA par rapport au marché des transferts se résume, de manière unique et exclusive, au nom de Ben Simmons. La décision du joueur de ne pas participer aux camps d’entraînement de Sixers de Philadelphie oriente la franchise oui ou oui vers le marché, pour essayer d’écouter le plus de propositions possible et opter pour celle qui convainc le plus Doc Rivers et gestion.

Pour le moment, malgré le fait que celui réalisé par Portland Trail Blazers Et ce que nous vous avons dit il y a quelques heures dans Blodgebasket est l’un de ceux qui sont au sommet, du Wells Fargo Center ils ne ferment pas pour écouter d’autres offres et l’un des derniers à apparaître est tout simplement choquant.

Selon divers dirigeants de la NBA proches de Filets de Brooklyn, l’entité new-yorkaise réfléchirait à la possibilité de se passer d’une de ses stars pour pouvoir rejoindre le meneur de jeu australien dans les prochains jours.

Qui est-ce?

Il s’agit de Kyrie Irving, le meneur qui a déjà deux saisons au Barclays Center et qui pourrait être celui sacrifié pour donner un coup de jeune au Big-Trois qu’il entraîne Steve Nash. Sans aucun doute, une décision complexe et étrange de Sean Marks, mais qui semble aller de l’avant et pourrait finir par se concrétiser.

Les problèmes personnels de Kyrie Irving, les problèmes physiques récurrents et la capacité du joueur à générer des conflits internes dans les vestiaires, pourraient être les principales motivations de la décision prise, qui, bien sûr, à Philadelphie serait acceptée sans trop de détour. Ce changement écrasant dans les alignements de deux des meilleures équipes de la Conférence Est prendra-t-il fin ?