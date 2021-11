Brooklyn Nets ajoute et continue : il y a déjà cinq victoires consécutives

Brooklyn prend sa vitesse de croisière. Les Nets ont battu les Raptors à Toronto ce matin (103-116) et ils ont cinq victoires consécutives pour un solde de 7-3. Seuls les Sixers, avec six de suite, ont une meilleure séquence que Steve Nash, qui occupe la troisième place de la Conférence Est sans Kyrie Irving, dans ses combats particuliers contre ses démons internes et externes.

Il n’était pas difficile d’imaginer les Nets avec un pack de victoires. Sans le meneur, ils ont toujours deux des meilleurs joueurs de toute la Ligue. James Harden a réalisé son deuxième meilleur score de la saison avec 28 points et a touché le triple-double avec 10 rebonds et 8 passes décisives. Petit à petit, il s’adapte aux nouvelles règles de faute de la NBA qui ont considérablement réduit ses visites au staff. Et puis il y a Kevin Durant. L’attaquant est revenu à Toronto pour la première fois depuis sa blessure fatale au tendon d’Achille lors de la finale 2019. À l’époque, il portait les couleurs des Golden State Warriors. Désormais, avec les Nets, il n’a pas perdu le nez : 31 points.

Les Raptors ont joué un bon match dans la mesure du possible. Pascal Siakam de retour devant les tribunaux et, malgré son manque de rythme, il a atteint 15 points et 4 rebonds en 25 minutes sur le court. Fred VanVleet a été le meilleur marqueur de l’équipe canadienne avec 21.