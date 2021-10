Brooklyn Nets balaie les Lakers avec Howard historique sur des données négatives

Le premier match amical de la pré-saison NBA a laissé de nombreuses conclusions intéressantes, parmi lesquelles les bons sentiments de LaMarcus Aldridge à son retour à l’activité se sont démarqués. Le pivot a marqué 6 points, capté 4 rebonds et distribué 3 passes décisives au cours des 16 minutes où il était sur le terrain pour la victoire de Filets de Brooklyn par 123-97 avant certains flous Les Lakers de Los Angeles. Bien que les rivaux n’aient pas eu le Big 3 et qu’ils aient mis Anthony Davis à disposition, les Angelenos n’ont pas été à la hauteur et la performance de Dwight Howard a été particulièrement décevante. Visiblement hors de forme, le pivot a commis 6 fautes en 13 minutes, une technique et une flagrante. Cameron Thomas (21) et Malik Monk (15) étaient les meilleurs de chaque équipe.