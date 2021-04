Brooklyn Nets bat Charlotte Hornets (111-89)

04/02/2021 à 04:20 CEST

Filets de Brooklyn a gagné à la maison pour Charlotte frelons par 111-89 dans un nouveau jour de la NBA. Au tour précédent, les joueurs des Brooklyn Nets ont remporté la victoire à domicile contre Houston Rockets 120-108, donc après le match, ils ont terminé une séquence de cinq victoires consécutives, tandis que Charlotte Hornets a également battu à domicile pour Wizards de Washington par 104-114. Apres le jeu, Filets de Brooklyn il reste avec l’une des places des barrages avec 34 matchs gagnés sur 49 joués. Pour sa part, Charlotte frelons il continue également en play-off avec 24 matchs gagnés sur 47 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été marqué par le leadership de l’équipe locale, en fait, ils ont obtenu une course de 15-2 au cours du quart et ont pris la différence maximale (21 points) à la fin du quart et ont terminé avec un 32-11. Plus tard, au deuxième trimestre, les joueurs de Charlotte frelons, qui s’est terminé par un score partiel de 36-37. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 68 à 48 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe locale se sont distancés dans la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 13-2 et ont atteint une différence de 32 points (84-52) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 24 -17 et un 92-65 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a également réussi à se rapprocher à nouveau sur l’électronique, bien que pas assez pour pouvoir gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 19-24. Après tout cela, les joueurs ont fermé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 111-89 pour Filets de Brooklyn.

De plus, les joueurs de Filets de Brooklyn qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Jeff Green et Kyrie Irving, qui avait 21 points, deux passes et huit rebonds et 15 points, huit passes et 11 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Gordon Hayward et Devonte ‘Graham, avec 13 points, une passe et quatre rebonds et 13 points et cinq rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Filets de Brooklyn sera contre Chicago Bulls dans le United Center. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Charlotte frelons tu verras les visages avec Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.