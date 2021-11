Brooklyn Nets, démissionné par le limogeage d’Irving et louanges aux Warriors

Il peut être difficile d’accepter l’énorme différence qui existe actuellement entre Filets de Brooklyn et celui qui semble son grand rival face au ring, Guerriers de l’état d’or, mais l’écrasante défaite subie par les New-Yorkais devrait être une raison pour continuer à travailler et à construire une dynamique collective qui leur échappe. Le talent est bon pour gagner des matchs en saison régulière, mais pas pour une aspiration sérieuse au ring. Bon tu sais Steve Nash, désespéré de la façon dont son plan de match s’est effondré face au refus de Kyrie Irving se faire vacciner pour pouvoir jouer, et continue de chercher des solutions pour atteindre le niveau rêvé et que, comme ils ont déjà souffert dans leur chair, une autre équipe en a actuellement. Ils en parlent dans des mots recueillis par ESPN.

James Harden et Kevin Durant ont analysé la situation

« Nous essayons juste d’améliorer chaque match, c’est notre objectif maintenant. Ce que nous voulons, c’est être les meilleurs en séries éliminatoires, en ce moment nous ne le sommes pas et, peut-être, nous ne sommes même pas près de pouvoir l’être. Je suis convaincu que nous allons nous améliorer, c’est une longue saison et nous allons travailler dur », a déclaré James. « Nous devons trouver notre identité, nous sommes encore un tout nouveau groupe et nous devons trouver un moyen de faire briller davantage nos vertus. La défaite d’aujourd’hui ne nous affecte pas du tout car nous avons perdu avec un groupe très consolidé qui s’est connu. pendant des années et joue par cœur », a déclaré l’escorte. Durant a pris la même ligne dans ses arguments. « Ils ont fait une super défense, ils ont des joueurs qui peuvent nous chasser partout sur le terrain. Cela a été un super test pour nous et nous en tirerons des leçons, moi le premier, qui me suis précipité sur plusieurs lancers », a-t-il déclaré.

Steve Nash blâme Irving pour les malheurs des Brooklyn Nets

« Pour le moment, nous ne sommes pas au niveau des Warriors, nous avons beaucoup de travail à faire et nous allons essayer de nous améliorer en tant que groupe pour surmonter nos lacunes d’ici la fin de l’année, mais évidemment la perte de Kyrie nous affecte », dit l’entraîneur. « Les garçons savent comment accepter la situation et leur effort défensif est formidable. Personne n’aurait cru en nous comme une bonne équipe en défense et nous le sommes, mais pour structurer une bonne attaque, nous avons besoin de temps. Nous avons commencé la saison avec un plan qui s’est effondré. pour la démission d’Irving, alors maintenant il est temps de tout reconstruire et de résoudre les problèmes que cela a générés pour nous. Ce soir est une bonne leçon pour nous », a déclaré l’entraîneur.