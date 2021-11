Brooklyn Nets et leur dépendance à Kevin Durant

Tout autre chose que gagner l’anneau sera un échec. Avec cette pression, il fait face Filets de Brooklyn une saison qui pourrait être un point de non-retour pour la franchise Big Apple après le formidable pari qu’ils ont fait l’année dernière. Le rêve du Big 3 a été dilué par tout ce qui s’est passé avec Kyrie Irving, tandis que la performance de James Harden reste loin de ce qui était attendu. Mais celui qui n’échoue pas est Kevin Durant, le joueur qui a soutenu l’équipe l’an dernier et celui qui continue de le faire en ce début de saison, avec des statistiques et une implication étonnantes. Ils ont besoin de beaucoup plus, mais en attendant, certains joueurs mineurs se joignent sporadiquement à la fête et l’un de ceux qui peut être plus important est Moulins à galettes, qui vient d’avoir une grande réunion.

C’est pourquoi toutes les alarmes se sont envolées lorsqu’il a été révélé que lors du match avec OKC, le bon vieux Durant a subi une gêne à une épaule. « J’ai un peu mal, mais ça ne m’a pas trop gêné. Je vais essayer de ne pas empirer, pour le moment je peux continuer à jouer au maximum », a déclaré un Kevin qui n’a pas perdu en efficacité dans ses tirs à cause de ce physique. perte. A tel point qu’il enregistre des pourcentages absolument ahurissants. Le changement le plus intéressant dans le jeu de Durant cette saison est la façon dont il attaque la jante, produisant beaucoup plus que d’habitude dans les stars de la ligue, dans la peinture et avec des tirs à longue distance, étant le deuxième joueur à prendre le plus de tirs de ce style. , seulement derrière DeRozan.

Patty Mills ce soir : 29 points

9-12 3P

+28 +/- Il bat le record du plus grand nombre de trois sur le banc dans l’histoire de la franchise des Nets. pic.twitter.com/9jEwwqkB7k – StatMuse (@statmuse) 15 novembre 2021

Durant est le deuxième joueur à tirer le plus de tirs à mi-distance, derrière DeRozan.

Avec Joe Harris touché par une entorse, « l’élément étrange » appelé à apporter expérience et savoir-faire dans les moments forts de l’équipe, Moulins à galettes, commence à montrer à quel point c’est valable pour cette équipe. L’Australien n’a peur de rien, il donne à tous ses coéquipiers un bon rythme de jeu et fait preuve d’une capacité innée à marquer de l’extérieur. Ses combinaisons avec Durant, mettre et sortir le ballon de la zone pour trouver des espaces pour l’un ou l’autre, peuvent faire exploser n’importe quel système défensif, comme ils l’ont fait hier matin. Son prochain assaut sera contre les Golden State Warriors, dans ce qui sera un véritable test décisif pour Filets de Brooklyn.