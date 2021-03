Brooklyn Nets gagne 111-113 sur les Detroit Pistons

27/03/2021 à 03:21 CET

Filets de Brooklyn vaincu en tant que visiteur Pistons de Detroit par 111-113 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Detroit Pistons ont été vaincus à domicile contre Indiana Pacers 116-111, donc après le match, ils ont ajouté un total de quatre défaites consécutives, tandis que les Brooklyn Nets ont également perdu à l’extérieur avec Jazz de l’Utah par 118-88. Avec ce résultat, Filets de Brooklyn ce qui lui permettrait d’accéder aux positions des barrages avec 31 victoires en 46 matchs joués. Pour sa part, Pistons de DetroitAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 12 matchs gagnés sur 44 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 13-2 au cours du quart, bien que l’équipe visiteuse ait finalement fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 27-34. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Filets de Brooklyn ils ont réussi à se distancer dans la lumière, ce qui s’est soldé par un résultat partiel de 23-25. Après cela, les rivaux ont atteint la pause avec un 50-59 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre encore, il y a eu des alternances dans l’électronique, qui s’est terminée avec un résultat partiel de 28-23 et un total de 78-82. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a également réussi à se rapprocher à nouveau à la lumière, en fait, ils ont obtenu un partiel de 11-2, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat. partielle de 33-31. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score final de 111-113 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Une grande partie de la victoire de Filets de Brooklyn a été cimenté à partir de 44 points, huit passes et 14 rebonds de James durcit et les 17 points, deux passes et trois rebonds de Blake Griffin. Les 19 points, trois passes et deux rebonds de Bourse Jerami et les 13 points, cinq passes et 10 rebonds de Mason Plumlee ils n’étaient pas assez pour Pistons de Detroit pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté ce match, le prochain duel de Filets de Brooklyn sera contre Minnesota Timberwolves dans le Centre Barclays. Pour sa part, dans le prochain match, Pistons de Detroit tu verras les visages avec Wizards de Washington dans le Capital One Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.