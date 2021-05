Brooklyn Nets gagne contre les Cleveland Cavaliers 123-109

17/05/2021 à 03:52 CEST

Filets de Brooklyn a gagné à la maison pour Les Cavaliers de Cleveland par 123-109 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Chicago Bulls par 105-91, donc après le match, ils ont accumulé six victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont perdu à l’extérieur avec Wizards de Washington par 120-105 et après ce résultat, ils accumulent un total de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. En ce moment, Filets de Brooklyn Il compte 48 victoires en 72 matchs joués, ce qui lui permettrait d’accéder aux positions des barrages. Pour sa part, Les Cavaliers de Cleveland il serait exclu des play-offs avec 22 victoires en 72 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été dominé par l’équipe locale, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 14-2 dans ce quart et avait une différence maximale de 17 points (28-11) et s’est terminée avec un résultat de 34-24. Plus tard, au deuxième quart, l’équipe locale a élargi sa différence et augmenté la différence à un maximum de 12 points (38-26) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 33-32. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 67-56 dans la lumière.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs locaux ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 15-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de 25 points (97-72) jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 32-20 (99-76). Enfin, au cours du dernier trimestre Les Cavaliers de Cleveland il a réussi à se rapprocher à nouveau sur l’électronique, en fait, il a obtenu un partiel durant ce quart-temps de 12-2, même s’il était insuffisant pour pouvoir gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 24-33. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 123-109 pour les joueurs de l’équipe locale.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus importants de Filets de Brooklyn Ils étaient Kevin Durant Oui Kyrie Irving, qui a récolté 23 points, 13 passes et huit rebonds et 17 points, deux passes et six rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Dean patauger et Isaac okoro, avec 18 points, trois passes et huit rebonds et 18 points et trois rebonds respectivement.