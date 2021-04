Brooklyn Nets gagne contre les Indiana Pacers 113-130

30/04/2021 à 03:51 CEST

Filets de Brooklyn a été imposé loin de chez soi Indiana Pacers par 113-130 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Portland Trail Blazers 112-133, terminant une séquence de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, alors que les visiteurs ont gagné loin de Rapaces de Toronto 103-116, donc après le match, ils ont accumulé cinq victoires d’affilée. Avec ce résultat, Filets de Brooklyn Il compte 43 victoires en 63 matchs joués, ce qui lui permet de s’imposer dans les positions Play-off. Pour sa part, Indiana PacersAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 29 matchs gagnés sur 62 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a mis en vedette les joueurs des Brooklyn Nets, ils ont atteint une différence de neuf points (20-29) et se sont terminés par 28-35. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Filets de Brooklyn ils ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé une course de 14-2 et ont eu une différence maximale de 19 points (43-62) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 24-31. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 52 à 66 points avant la pause.

Au troisième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 14-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de 23 points (63-86) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 41-45 et 93-111 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre Indiana Pacers il a réussi à se rapprocher à nouveau sur l’électronique, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 20-19. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat de 113-130 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, Filets de Brooklyn a remporté la victoire grâce à 42 points, 10 passes et trois rebonds de Kevin Durant et les 20 points, trois passes et 21 rebonds de Alize Johnson. Les 36 points, cinq passes et quatre rebonds de Caris Levert et les 14 points, une passe et neuf rebonds de Oshae Brissett ils n’étaient pas assez pour Indiana Pacers A remporté le match.

Le prochain jeu de Filets de Brooklyn sera contre Portland Trail Blazers dans le Centre Barclays, tandis que le prochain adversaire de Indiana Pacers sera Tonnerre d’Oklahoma City, avec qui il jouera dans le Arène énergétique de Chesapeake. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.