Brooklyn Nets, la dynastie à venir

24/09/2021 à 20h07 CEST

Kevin Durant, James durcir, Kyrie Irving, Lamarcus aldridge, B. Griffon, P. Mills, J.Harris, P.Millsap… un chapelet de joueurs que les Nets ont pour cette nouvelle saison.

Il y a deux saisons, une équipe a commencé à prendre forme qui ne cherchait pas seulement une bague, elle voulait entrer dans l’histoire, créer une dynastie. Mais entre blessures, pandémies et encore plus de blessures, les Nets n’ont toujours pas pu montrer leur plein potentiel.

Au début de la saison dernière, tout était inconnu, avec un K. Durant qui venait d’une blessure très grave et d’un K. Irving qu’il avait “disparu” à la recherche de sa propre identité.

Mais il n’a fallu que quelques matchs pour prouver que la blessure de Durant c’était l’histoire et sa meilleure version revenait. Peu de temps après, un Durcir qui semblait venir en surpoids et en rébellion de la Fusées, mais qu’il a tout de suite montré qu’il était au niveau All Star et qu’il allait aussi aider à sortir la personne disparue de sa “léthargie” K. Irving pour former un trio à la hauteur des meilleurs de l’histoire. Seuls ceux de Magic-Digne-Kareem, LeBron-Wade-Bosh et Curry-K. Thompson-Durant.

Mais la différence entre l’un et l’autre est que le “Trois grands” des Nets n’ont encore rien gagné, la saison dernière ils étaient aussi les grands favoris mais entre blessures, malchance et rencontre avec Anteto et ses Chevreuils ils sont restés sur la route.

Maintenant, l’histoire semble différente, le trio Durant-Harden-Irving arrive sans blessures, en plus S.Nash revenir à Lamarcus aldridge après ses problèmes cardiaques, à un B. Griffon qui nous laisse entrevoir la super star qui était et a été renforcée par deux luxe “secondaires” avec Moulins à galettes et Paul Millsap. Si nous ajoutons une deuxième unité puissante à cela, il en résulte un super favori auquel tout ce qui ne gagne pas le ring sentirait l’échec.

Broroklyn remporte le ring [3.2]

Lakers la grande alternative

Pour combattre cette équipe de “Monstres” qui semblent tirés de “Space Jam”, les Lakers se sont jetés dans la rue du milieu et se sont inscrits pour un autre film “Les Mercernarios”. Lebron et A. Davis Ils ont vu un groupe de vétérans chevronnés venir dans l’équipe de Los Angeles, prêts à servir leur dernier service à la recherche de la bague perdue.

Westbrook, Carmelo, Howard, Rondo, Ariza, ou DeAndré Jordan ils ont connu des temps meilleurs, mais ils semblent prêts à livrer une dernière bataille. Un pari qui peut être aussi bon que mauvais.

Nous verrons.

Les Lakers remportent le ring [5.5]