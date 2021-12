Brooklyn Nets met fin à la signature de Langston Galloway

Loin de là, cela s’est terminé ici. Les rumeurs NBA continuent de regorger de possibilités de modifications des listes de chacune des 30 franchises qui composent la meilleure ligue de basket-ball au monde. Les prétendants et les équipes de la zone basse, peu importe : ils veulent tous évaluer les options et modifier leurs plans d’effectifs dans les semaines à venir.

Et dans tout ce processus plus qu’évident qui ne cesse de croître au fil des jours, Filets de Brooklyn C’est l’un des ensembles qui montre le plus de mouvement sur le marché de la NBA lorsqu’il s’agit de changer certaines de ses pièces.

Si nous récapitulons, au cours des dernières heures, certaines nouvelles ont été observées concernant les sorties possibles d’acteurs aussi importants que Kyrie Irving, James Harden ou Joe Harris lui-même, tandis que, dans la section des arrivées possibles, la liste est devenue interminable.

Une signature confirmée

Cependant, la Direction que Sean Marks commande et qui n’arrête pas de plonger dans le marché des transferts, a fermé un premier renfort qui vient de l’Agence Libre et qui répond au nom de Langston Galloway.

Le gardien de tir avec un passé dans les Knicks de New York qui a débuté la pré-saison dans les rangs des Golden State Warriors n’avait pas trouvé d’équipe après son départ des Golden Warriors.

Galloway répond à ce style de joueur très micro-ondes qui peut ajouter des minutes de qualité depuis le banc et contribuer aux points avec ses pourcentages de tir à l’extérieur et à moyenne distance. De plus, nous parlons d’un footballeur très intelligent dans la lecture du jeu et avec une grande habileté dans le maniement du ballon. Grand coup des Nets.