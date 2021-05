Brooklyn Nets remporte la victoire sur les Denver Nuggets 119-125

09/05/2021 à 07:21 CEST

Filets de Brooklyn vaincu en tant que visiteur Pépites de Denver par 119-125 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Denver Nuggets perdaient sur la route Jazz de l’Utah par 127-120, ajoutant un total de quatre défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les Brooklyn Nets ont également perdu à domicile avec Mavericks de Dallas par 113-109. Filets de Brooklyn, avec ce résultat, il se retrouve avec l’une des places d’accès au Play-off avec 44 matchs gagnés sur 68 joués, tout Pépites de DenverAprès le match, il continue en barrage avec 44 victoires en 68 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier trimestre a été dominé par Pépites de Denver, a marqué la différence maximale (13 points) à la fin du trimestre et a conclu avec un 37-24. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les locaux ont réussi à se distancer dans l’électronique et sont venus gagner par 21 points (66-45) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 34-32. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 71-56 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Filets de Brooklyn jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 33-41 et un résultat global de 104-97. Enfin, au dernier quart, il y a eu un retour de l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a réalisé un partiel 13-2 et a marqué la différence maximale (six points) à la fin du quart et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 15-28. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 119-125 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Kevin Durant Oui Kyrie Irving pour leur participation au jeu, après avoir obtenu 33 points, sept passes et 11 rebonds et 31 points et quatre passes respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Nikola Jokic Oui Michael Porter pour ses actions dans le jeu, avec 29 points, six passes et sept rebonds et 28 points, deux passes et quatre rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Filets de Brooklyn mesurera sa force avec Chicago Bulls dans le United Center, tandis que Pépites de Denver jouera contre Charlotte frelons dans le Centre du spectre. Consultez le calendrier complet de la NBA.