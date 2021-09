Brooklyn Nets se passe d’un autre centre et montre comment il veut jouer

Jahlil Okafor a été coupé par Filets de Brooklyn après son arrivée dans l’équipe après le départ de DeAndre Jordan, ce qui montre la détermination des Brooklyn Nets à jouer avec un petit ballon et donne à Durant et Griffin la responsabilité d’attraper les rebonds et de jouer au poteau, en misant sur la mobilité du ballon. Okafor était l’une des grandes promesses de la ligue, mais à 25 ans il n’a pas su exploiter et cherche sa place en NBA. La franchise new-yorkaise réduit sa masse salariale avec cette décision.

Étant donné que Brooklyn est une équipe fiscale en 2022-2023 et un répétiteur en 2023-24, les économies seraient désormais probablement compensées. https://t.co/djC5alKMNr – Bobby Marks (@ BobbyMarks42) 9 septembre 2021