Brooklyn Nets soutient en signant deux bases Free Agency

L’incertitude quant à ce qui peut arriver à Kyrie Irving et à son vaccin est un élément à prendre en compte dans le parcours de Filets de Brooklyn. Tout indique qu’il continuera à refuser de se faire vacciner, ce qui l’empêcherait de jouer à domicile toute la saison. De ce fait, la franchise a répondu à la demande de Steve Nash avoir plus de profondeur de banc dans la position de base, incorporant deux joueurs de la Agence libre NBA 2021 comment sont Bryce marron et Josh gris. Les deux sont actifs dans la G-League.

Les Brooklyn Nets ont recruté les gardiens des agents libres Bryce Brown et Josh Gray, selon l’équipe. – Michael Scotto (@MikeAScotto) 10 octobre 2021