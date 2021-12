Brooklyn Nets, surmenage dangereux de Kevin Durant

Nous disons généralement que les grandes stars démontrent leur statut dans les moments difficiles et sont capables d’obtenir leur meilleure performance plus la situation est difficile. Kevin Durant s’avère être l’un d’entre eux, à la fois pour sa griffe concurrentielle, et pour son potentiel infini et son engagement à Filets de Brooklyn. Ce n’est pas la saison rêvée dans le quartier de New York à cause de ce qui s’est passé avec Kyrie Irving, le manque de continuité dû à des problèmes de toutes sortes James durcir et les innombrables victimes qui surviennent en raison de blessures ou de protocoles de santé dus au COVID. Tout cela aurait pu conduire à une crise de résultats, mais il est venu en grand sauveur Kevin Durant, qui inspire tous ses coéquipiers et est décisif pour que les Nets dominent la Conférence Est d’une main de fer, comme il est dit sur ESPN.

« Nous devons bien réfléchir à ce qu’il faut faire avec le timing de Kevin. C’est notre joueur le plus important et nous ne voulons pas risquer de le perdre, mais il veut toujours jouer », a-t-il déclaré. Steve Nash après que Durant ait ajouté 48 minutes de jeu contre les Raptors, dépassant les 40 minutes sur le terrain lors de cinq des huit derniers matchs, tandis que dans les trois autres, il en a joué 38. C’est une situation clairement intenable et il y a un risque qu’un problème physique du star de l’équipe a causé un effondrement dans une équipe qui a été obligée d’utiliser seulement 8 joueurs dans la victoire contre les Canadiens et de repartir avec David Duke Jr comme partant au meneur.

Kevin Durant est le deuxième joueur de la NBA à avoir en moyenne le plus de minutes par match

« Je ne peux même pas exprimer ce que nous ressentons avec autant de victimes. Je suis très fier de tous mes coéquipiers pour la façon dont ils se battent, je pense que tout ce qui nous arrive est un grand test en tant qu’équipe et je suis étonné de la façon dont les plus jeunes réagissent. Cela nous fait beaucoup grandir. La seule chose que je veux, c’est jouer et gagner, je suis prêt à tout pour y parvenir « , a déclaré un Kevin Durant qui a été appuyé par Moulins à galettes, dont l’ancienneté ne l’empêche pas de faire briller sa propre lumière cette saison, au cours de laquelle il récolte le plus gros score de toute sa carrière. Pendant, Kyrie Irving refusant toujours le vaccin et partant Filets de Brooklyn dans une situation compliquée.