Brooklyn Nets : un campus à faire rêver avec le ring

La saison dernière, ce n’était pas possible, mais pour être honnête et objectif, les problèmes physiques y sont pour beaucoup. Quoi Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden de nombreuses rencontres n’ont pas coïncidé sur le parquet, outre le manque d’alchimie entre certains joueurs, cela a mis fin aux espoirs de Filets de Brooklyn pour obtenir l’anneau avant le champion suivant.

Cependant, dans quelques semaines une nouvelle saison en NBA va recommencer et avec elle une nouvelle opportunité pour les 30 franchises de récupérer le ring, et l’un des grands favoris est Brooklyn Nets pour diverses raisons plus qu’évidentes.

Pourquoi pas?

Il y a des raisons de rêver au Barclays Center, et c’est ce que les Brooklyn Nets ont réalisé :

– Gardez les Big-Trois dans l’équipe, trois des meilleurs joueurs de toute la ligue qui font une différence cruciale par rapport aux rivaux.

– Entourez Durant, Irving et Harden d’une série de joueurs de rotation plus qu’intéressants qui contribueront à de nombreuses facettes du jeu de Steve Nash.

Sans aller plus loin, les 3 étoiles de l’équipe sont rejointes par des joueurs possédant une vaste expérience et une vaste expérience dans de nombreuses situations de jeu telles que Paul Millsap et LaMarcus Aldridge. De plus, ils obtiennent un score express comme Patty Mills, une combattante de la peinture avec de bons pourcentages de tir à l’extérieur comme James Johnson …

Et sur le banc ils continueront d’avoir des figures comme Joe Harris, Blake Griffin, Bruce Brown, Nico Claxton… Au détriment de certains morceaux de la rotation étant modifiés avec un transfert, Sean Marks a réussi à former un groupe plus équilibré. roster que par le passé, bien sûr et avec toutes les garanties données et pouvoir se battre pour le championnat.